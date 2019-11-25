陸振球：港人早已用腳用錢投票

數年前英國便曾為脫歐作公投，結果是英國國民表態支持脫歐，卻搞出了大頭佛，最終能否與歐盟達成協議不用硬脫歐至今仍不知曉，卻已對英國的經濟和投資巿場造成極大的困擾和衝擊！

香港未來的局勢如何發展，相信沒有人有水晶球可以完全預測，但過去數月亂局對香港社會和經濟造成的破壞，至少不是一時三刻可以復元，可以說所有香港人都已付出代價，如其實大家相信投票可反映民意，甚至等同變相公投，當初又何必要大動干戈？

說到投票，其實除了選票，也有不少人用腳投票，選擇移民，又或用錢投票，將資產重新分配。上周《華爾街日報》引述知情人士指全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）購入價值15億美元、明年3月到期的美股標普指數看跌期權，有分析指，這或許反映該基金用真金白銀為看淡美股而用錢投票，不過以該基金管理資產高達1600億美元來看，相關押注其實只佔總資產約1%，似乎是買保險多過真想藉押注做淡標指獲利。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]