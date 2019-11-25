陸振球：港人早已用腳用錢投票

【明報專訊】剛過去周日區選得出的結果可符合大家的預期？筆者有不少朋友本在外地旅遊或工作，也特別搭飛機回港投票，說是從未有如此緊張有關的選舉結果。事實上，有分析指今次區選猶如對過去數月香港的政治和社會動盪作出公投式表態，但在民主社會的公投，其結果又真的對社會最有利嗎？
數年前英國便曾為脫歐作公投，結果是英國國民表態支持脫歐，卻搞出了大頭佛，最終能否與歐盟達成協議不用硬脫歐至今仍不知曉，卻已對英國的經濟和投資巿場造成極大的困擾和衝擊！
香港未來的局勢如何發展，相信沒有人有水晶球可以完全預測，但過去數月亂局對香港社會和經濟造成的破壞，至少不是一時三刻可以復元，可以說所有香港人都已付出代價，如其實大家相信投票可反映民意，甚至等同變相公投，當初又何必要大動干戈？
說到投票，其實除了選票，也有不少人用腳投票，選擇移民，又或用錢投票，將資產重新分配。上周《華爾街日報》引述知情人士指全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）購入價值15億美元、明年3月到期的美股標普指數看跌期權，有分析指，這或許反映該基金用真金白銀為看淡美股而用錢投票，不過以該基金管理資產高達1600億美元來看，相關押注其實只佔總資產約1%，似乎是買保險多過真想藉押注做淡標指獲利。