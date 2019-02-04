陸振球：美國水主題ETF跑贏標指

可見，有關水存在不少投資機會，而香港也有一些內地供應或處理污水等上巿公司股票，但以乎多表現一般，不妨留意在美國上巿的一些供水及和水相關業務公司的ETF，一般而言，有關公司多會和政府及其他機構簽訂頗長期的業務合約，所以可保證在較長年期得到穩定的收益，並因而可穩定派息，其股價表現也較容易穩定長升。

業務合約長 收入穩股價長升

在美國上巿的Invesco Water Resources ETF（美國上巿編號：PHO），其成分企業主要為家居、商業及工業機構等提供保存及淨化水，其長期股價表現不俗，今年以來累升了約32%，跑贏了同期美國標普指數約7個百分點，可以留意（圖1）。

另外，近期南美洲酷熱乾旱，大大影響巴西咖啡豆種植業，刺激美國交易的咖啡豆期貨價格飈升。事實上，咖啡豆期貨價格在2011年見頂後即出現大熊巿，今年曾跌至接近15年新低，但近一個月有關期貨價格急漲，月線圖已升穿了自2011年以來的下降軌（圖2）。

巴西旱災咖啡豆失收

期貨升破長期降軌

如不想參與槓桿和風險較高的咖啡豆期貨買賣，或可嘗試在美國上巿的咖啡豆商品ETN——iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN（美國上巿編號：JO），這是同樣有「水」概念的投機遊戲。

[陸振球 投資超限戰]