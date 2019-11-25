謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？

過去數月，本欄但凡涉及樓市討論都必定附帶一條「去」與「留」的問題給讀者思考。如果閣下選擇前者，其實毋須再在意放寬按揭成數一事，因為當務之急應該是找移民顧問洽談。不過，如果閣下經深思熟慮後，最終還是選擇留港的話，往後篇幅希望對讀者們有所啟發。

首先淺談流行語「樓奴」一詞，以往筆者跟大家一樣對「樓奴」有着迷思，因為乍聽起來非常合理，買了樓宇便彷彿做了發展商的奴隸，置業者大多孭了30年樓按，從此一生不自由。及後細想，才推斷出創造「樓奴」這辭彙的人，應該是唸文學而非鑽研經濟學。

除非閣下打算一生露宿街頭，否則樓宇一定是必需品，問題在於是租還是買？按現時利率及以30年樓按計算，每月供樓與租樓支出相若，然而樓按性質是「息隨本減」，所以部分供樓支出仍屬於供樓人士，只是存儲形式不同了。相反，租金支出肯定是全數落入業主口袋中，至死方休。由此可見，如果說置業者是「樓奴」，那麼租樓者豈不是「死囚」？

難掌握「時機」 害怕「高位接貨」

不過以上假設買入樓宇後樓價不變，那麼如果樓價變動又如何呢？事實上，不少已具備上車條件人士，他們只租不買的原因，大多跟害怕「高位接貨」有關。

但凡投資必涉及「時機」，不過此常理未必適用於購置自住樓宇，皆因自住樓宇既是消費品又是投資品。大家可曾記得，城中富豪如超人、四叔，每當被傳媒問到現時是否適合置業時，他們例必提醒大家「量力而為」並附上「自住」這條件。那麼是否購買自住樓宇真的不用計較時機呢？下期續談。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]