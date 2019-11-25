陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒

「聽你村的按摩師說你有一款干白很特殊，是用瓊瑤漿（Gewurztramer）和雷司令（Riesling）配合釀造的。這兩個葡萄品種多在法國和德國邊界的萊茵河地區種植，想不到普羅旺斯這麼乾燥炎熱的地方也有。第一次聽到呢，所以登門拜訪。」

「這款干白是由3個葡萄品種大約各三分之一配釀的，還包括北羅納河谷的葡萄品種維歐妮（Viognier）。」為了讓我更加了解情况，莊主Jean-Michel Tyrand還特別開車帶我去看葡萄園。「這山腳上面才是Côtes du Rhône法定產區的葡萄園。所以我們就更加自由的種一些其他地區的葡萄品種，種了瓊瑤漿和雷司令試試看，想不到效果出乎意料的好。」

酒莊附近在山坡上方的葡萄園屬羅納河谷法定產區，對種植的葡萄品種有嚴格的要求。這塊在山腳下的葡萄園，種了瓊瑤漿和雷司令，只能歸類為法國行政管理裏最低等級的「法國酒Vin de France」了。

「不過每公頃產量很低，介乎2500到3000公升，並非粗工濫製。我給這款干白取了個名，叫Les Abeilles（蜜蜂），因為葡萄總是吸引很多蜜蜂的緣故。」

相信不少人在上學時讀過都德的《最後一課》，寫的就是阿爾薩斯（Alsace）。瓊瑤漿和雷司令干白就來自這法國東部的省份。女士會喜歡瓊瑤漿的清甜，吃海鮮的也不會忘記雷司令的精緻口感。這款「蜜蜂」幾乎沒有甜味，卻多了白花的香，口感細膩，是個驚喜。

瓊瑤漿雷司令干白 產自法東

美國參議院突然以瞬間的速度全票通過《香港人權與民主法案》，現在等特朗普簽字。香港政府暴力處理中大、理大學生的抗爭可能是誘因，但自去年初開打的中美貿易戰已經喚起了美國朝野一致對中南海的強硬態度，反而特朗普變成了習近平想達成階段性協議的支持者。然而就是特朗普的善變，中南海在12月15日前也不得不作出艱難的決定。《孫子兵法》有云：「兵貴勝，不貴久。」在面對經濟放緩的壓力下，估計中南海愈感孫子這句話的深意。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]