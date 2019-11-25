基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升

明報記者 王俊騏

對於抽中的投資者應該如何部署，帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治認為，今次阿里巴巴為第二次上市，不要預期可以如普通新股般有5%至10% 的升幅。他認為其表現很視乎美股於周一、二的表現，始終阿里本身在美國第一上市，美股的表現會影響在港的股價。他指，美股早前屢創新高，料在中美貿易戰再傳出壞消息後，相信股市會有波動，屆時阿里巴巴也勢必跟隨回調。他亦認為今次阿里巴巴在港上市的定價相對美股有少許折讓合理。

視乎回調幅度 尋找低吸機會

郭思治認為，在目前市况一般下，如果投資者只是持有一手半手，抱賺少少的心態便可，只要不是持貨太多便問題不大。對於有意等回調再入市的投資者，他指道指已在近期升了2000點，料未來仍會再創新高，但短線會反覆整固，阿里巴巴亦會跟隨，隨後視乎回調幅度尋找低吸機會。

他看好阿里巴巴中長線表現，指其有雲計算概念，與騰訊（0700）等新經濟股仍會受到投資者追捧。至於阿里巴巴2007年分拆業務來港上市後不久，恒指隨即見頂大幅回落，他認為歷史不會再重演，指阿里巴巴在美國上市已證明其成功，今非昔比。

明年有望納入不同指數

瀚亞投資基金經理Ken Wong則認為，阿里巴巴第二上市給予中港散戶入市的機會，有力令其估值進一步提升。他認為現時對阿里巴巴來說非最好或最差的上市時間，相信管理層期望提升估值，而中國散戶一般都願意為看好的股票付出較高溢價，考慮到過去4年阿里巴巴預測市盈率處於22至38倍，騰訊則為26至50倍。而明年阿里巴巴有可能獲納入不同指數，亦有可能令強積金等被動資金買入。

據指今次阿里巴巴獲20萬人認購，一手中籤率甚高。如投資者以孖展抽中，要視乎本身倉位現金水平，如果倉位風險比率高於100%，要盡快補倉，否則可能有平倉風險。一般如投資者未中籤，扣除認購手續費和銀行融資利息，孖展融資利息則或會在月末清算時扣除，其後餘款便會發行，融資部分則歸還券商，而普遍認購費都是介乎50至100元。另外，現時不少證券行都有提供暗盤交易市場，如輝立、耀才和富途，都是於上市前一日（25日）開始。

今次孖展抽阿里巴巴的利息偏高，令不少投資者卻步。不過今次都有券商提供認購優惠，如輝立孖展提供免息優惠，如認購500股或以下，九成孖展獲免息只需68元手續費，如1000股以下同樣免息只需100元。而在其他主要券商如耀才認購阿里巴巴，孖展息率為3.88%，信誠息率則為3.95%，富途則為4.5%。

首日最少要升7% 孖展投資者才打和

各券商計算利息的方法大同小異，以信誠證券為例，利息由以融資額×利率×計息日數÷365 ，計息日則由退款日扣減截止認購日得出。

阿里巴巴發行價為每股176元和每手100股，假設買100手，借九成即約158萬元，經過6天計息日後，耀才、信誠和富途的孖展息分別為約1007、1025和1168元。由此估計，阿里巴巴首日最少要升約6%至7%，孖展投資者才僅僅打和。

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