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許繹彬 港股通才

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許繹彬：港交所永遠值得留意

【明報專訊】轉眼間，11月已踏入尾聲，總結而言本月可謂「有喜有悲」，恒指曾高見27900點，直逼28000點水平；但又因為香港自身問題惡化，一度急促回調至26300點水平，暫低見26203點，方向盡失。由於問題始終未有解決方案，投資者暫只能「望天打卦」。

上周初港股似乎並未受到本土問題困擾，加上受港交所（0388）又有動作的帶動下，大升連升兩日再次升穿27000點；惟周三大市在完全缺乏方向下，回調至26800點水平，成交又再一次萎縮至僅600億元；筆者認為，港股看似未受社會問題影響，但問題始終未得以解決，對港股尚存隱憂，所以儘管港股反彈，成交依然仍在低位徘徊，完全未能配合，現階段只能以上落市來形容。

料有望「冧莊」穩坐IPO集資王

談回港交所，上周因不同的「好消息」令其股價急升近10元，更曾升穿250元的心理關口，氣勢如虹；港交所今年動作確實多多，上周又傳出與瑞士交易所及泛歐交易所拗手瓜，爭購西班牙交易所，雖然最後否認了，但筆者相信「空穴來風必無因」，此舉突顯交易所走出去的決心；再者，載譽歸來的阿里巴巴（9988） ，終於完成招股工作，最終「爆冷」超額40倍，凍資約940億元，暫作今年的凍資王，相信港交所料有望「冧莊」穩坐IPO集資王寶座。筆者並非「馬後炮」，但一向對港交所情有獨鍾，因為其業務確實是「獨門生意」，不論成交旺淡，港交所每天也是有生意，當大市轉旺，生意額更是無人能及，所以永遠也是值得留意的股份。

阿里巴巴招股期間，在有沒有折扣這話題上，市場足足揣測數天，到最後一天終傳出有3％的折讓，上市價最終訂為176元；筆者得悉很多投資者表示錯失機會，沒有認購；但筆者對此言論有所保留，因為此股在明天（26日）才正式在港上市，如美國阿里的價錢於其在港上市前有所變化，均對香港的首天上市價有所影響；若投資者仍覺錯失良機，不妨先行觀察阿里在美的股價走勢，再在阿里在港上市前一天進行暗盤交易，以減低風險。

耀才證券執行董事兼行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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