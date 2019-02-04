伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備

本周為期指結算周，如果中美談判消息沒有新的形勢變化，料大市於26500點附近結算機會較大。另一方面，招股期結束的阿里巴巴將於本周二（26日）正式上市交易，預期正面的招股反應可為阿里股價帶來支持，同時未中籤資金的回流亦有助大市本周回穩。

港股即將進入2019年最後一個交易月份，有別於過往在本欄下文推薦單一股票，本欄將針對明年市况，向投資者介紹於本港上市、與股票投資性質相近的ETF（交易所買賣基金），以部署明年複雜多變的市况。

貿戰反覆 ETF可靈活應變

回顧今年以來，港股一整年的表現均受到中美貿易談判起伏所影響，而下半年以來本港的社會政治局勢更令市場的不確定因素增加。我們認為，明年中美之間的貿易紛爭仍不會一蹴而就，反覆多變、跌宕起伏將成為主線，繼續對市場帶來波動。在這情况下，靈活運用不同的投資工具將有助投資者主動面對這種局面，ETF就是其中一個選項。

ETF在波動市况下的靈活性，首先表現為其所追蹤的資產具多樣性。這種多樣性除了不同的資產類別外（例如股票、債券、商品、貨幣、期貨），亦表現出不同的地域性（如不同國家、地區、經濟區），以及不同的主題性投資。甚至如果投資者對某些資產未來的看法負面，更可以作出反向工具（看淡）的選擇。

涵蓋多樣資產 可逆向做淡

其次，ETF的交易費用相對較低，與普通股份交易相近。也就是說，投資者並不需要額外費用便可作出多元化資產配置。因此，相對於投資單一股份，投資ETF的一大優勢在於透過交易所便可對不同的資產類別作出投資，以配合明年不同投資情緒所主導的市况。

目前，可在港交所交易的ETF交易商亦較多，可能投資者較為熟悉的包括貝萊德資產管理（BlackRock）、領航投資（Vanguard）、南方東英（CSOP）以及中國平安資產管理（Ping An）等等。而事實上，不同交易商所發行的不同產品均具備不同的特點及優勢，對此，我們將在下一期欄目再作詳細介紹，敬請留意。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光證點股]