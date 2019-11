羅家聰：投資主導 中國走日本老路

消費主導 是口號多於實際

附圖顯示了過去20年的中國地產投資和固定資產投資按年增長,兩者走勢極接近。理論上,固定資產並不等於地產,前者是生意資金放於「不動」的資產,可以是地產,但更應是機器、裝修之類。當固定資產變相就是地產時,便應懷疑是做生意還是炒樓。樓這玩意,通常好炒也是10年或多些;大陸樓市也不例外,最旺是2004至2014年。

觀圖所見,兩類投資增長自2010年見頂後直線下跌至今,跟GDP增長走勢一樣。2014年是轉捩點:增速跌穿兩成後無法重上,同年亦大搞一帶一路將投資出口他國,當時有識之士或早已看穿了在樓價之瘋癲下,境內再做的投資都已是投機,奈何炒樓發達的基因難改,橫豎中亞還有大片土地尚未開發,一路往西炒亦自然不過了。

有此基因,什麼消費帶動顯然是口號多於實際了。事實上,從一籃子國家的消費、投資跨年分佈所見,好幾年間中國的投資轉消費速度仍很慢,較諸典型國家的消費投資「六二開」仍差一大截,中國的僅「四四開」。正因投資比例過高,才有6%高增長。

槓桿經濟難改 GDP保持高增長

在槓桿基因難改下,相信消費比例難升,GDP增長也難大跌。然而長期過度投資,一會製造投機變相製造危機,令經金波幅加大,二會造成大白象式的浪費,恍如日本。

中國行日本老路,稍有點經濟史觀再加些數據,一點也不難推斷到。

[羅家聰 一名經人]