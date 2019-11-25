沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應

以往筆者最常去的也是吉隆坡一帶，檳城那邊確實較少接觸，所以一直以來在我印象中檳城是較落後的城市，然而近日到檳城考察過後，已令我完全改觀。筆者有位財經界朋友，雖然還未到退休年齡，但近日也計劃在檳城買樓作退休之用，於是找我幫個忙，一起去檳城視察環境，給他一點意見，看看是否投資正確。就這樣，筆者今趟一去檳城足足看了廿多個樓盤，在我全面了解並分析過檳城的整體環境後，我朋友最終決定在當地買了一套物業。

檳城位於馬來半島西北側，由檳城島（Penang Island）及威省（Province Wellesley）組成，由全長13.5公里的檳城大橋連結在一起。大家常說在檳城退休、度假、投資，其實指的主要是檳城島，那裏360度四面環海，整體環境舒適，而且有佔地面積67%的綠林保育區，政府要求不能開發的區域。

檳城島四面環海 67%為綠林保育區

筆者是次到檳城考察，發覺位於檳城首府喬治市的丁宜灣（Ferringhi）甚為吸引，那裏是當地的富人區，住的都是高淨值人士，給我的感覺就像香港的淺水灣一樣，景色怡人。丁宜周灣遭遍佈很多國際水平的度假村，是檳城人氣最旺的濱海度假勝地。

其實，那麼多港人選擇移居檳城，「華人多」絕對是主要因素。據了解，在檳城島人口中，華裔佔近七成，為馬來西亞華裔比例最高的州份，就連透過檳城人投票選出的現任檳城首席部長曹觀友先生也是華人。檳城華裔居民的日常語言是福建話，但普通話、廣東話及英語等也十分普及，飲食習慣亦偏向中國式，港人若移居此地，可說是同聲同氣，絕對不難適應。

還有，檳城擁有完善的世界級醫療服務，但診症收費卻只是香港公立醫院的價錢；由於當地政府在醫療費用方面實行封頂制，即使做一個全面的身體檢查，也只約1000港元左右，十分划算！同時，當地的學校配套亦相當完善，擁有多間國際學校，教育質素優越且收費適中，所以不少吉隆坡的居民也選擇送子女到檳城學校上課。

配套完善 市中心呎價僅1200元水平

除了生活配套完善，未來檳城的交通將有翻天覆地的變化，檳城政府銳意推行一個歷時多年的交通大藍圖，主要部分是興建輕鐵、單軌火車、電車及快捷巴士的公共交通系統。當中計劃設立3條單軌火車路線，其中一條是「亞依淡路線」，由檳城喬治市最高的大廈光大廣場開始，直達壟尾，共有13個車站，這將大大改善壟尾的對外交通，預計可以帶旺樓市。

講到投資價值的話，檳城樓價亦遠較吉隆坡吸引。根據統計，在香港巿中心住宅每方呎樓價接近2.2萬港元，非巿中心也要1.4萬港元；檳城巿中心區住宅每呎樓價只約1230元，非巿中心更低至約850元，即當地樓價低過香港九成以上。檳城如此吸引，難怪不少香港名人都先後在那裏置業。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]