謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩

樓價大跌前 失業率多攀升

政府上周公布8月至10月失業率錄3.1%，較7月至9月2.9%，上升0.2%，創兩年來最高，最新失業人數增加至12.5萬，當中餐飲服務業的失業率更升至6.1%，建造業的數字亦有顯著惡化。市場普遍預期社會事件的滯後反應及負面影響，將會在往後數月進一步浮面。

失業率與樓市的關係向來密不可分，樓價下跌的其中一個先決條件便是失業率飈升，過去如1997年亞洲金融風暴，失業率一年間衝上6.4%，樓價則從高位急挫逾六成，2003年SARS情况類同。打工仔飯碗不穩，置業能力及意欲自然下降，經營困難，可能要減持物業套現周轉，連鎖效應下，斷供、銀主盤等隨之而來。

縱然政府早前推出放寬按揭保險門檻的措施，加上多間銀行先後宣布減息，對二手住宅市場起正面影響，然而，正如筆者早前撰文所指，中美貿易戰致本港經濟放緩，疊加持續的示威衝擊事件，本港樓市已呈下行之勢，利好的措施僅起短暫緩衝作用，對冲樓市風險及減慢樓價下調步伐而已。

事實上，有數據顯示，放寬按保消息公布至今一個月，二手樓市乍旺後已「打回原形」，交投量重回《施政報告》公布前的水平，普遍二手屋苑11月上半月僅錄得單位數字的成交，而多區衝突持續、基建破壞、交通癱瘓亦令睇樓活動大減。

放寬按保一個月 樓市打回原形

面對暴力衝擊無了期，經濟前景去向未明，樓市充斥負面因素，政府的當務之急一定是止暴制亂，盡快恢復社會秩序，讓食肆、零售、旅遊服務能正常營業，希望聖誕節及新年兩大節日市面情况能稍為改善，市民大眾的日常生活可以重回正軌。同時，對於中小企經營困難、承受資金壓力，筆者亦期望銀行業界能夠予以體諒，正如財政司長陳茂波呼籲，在符合本身信貸政策和風險管理原則下，持「同舟共濟」精神，不要「落雨收遮」，盡力支持中小企對資金周轉的需求。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]