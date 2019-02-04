李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股

先是周末傳聞，「鱷王」Ray Dalio的橋水對冲基金，被指下注15億美元認沽期權，押注歐美股市明年3月前下跌（留意並沒提到EM）。「鱷王」照例否認，也澄清大家不應因個別倉位，去推論公司整體看法。鱷王說的有道理，但也難阻大家討論。

傳「鱷王」押注歐美股市明年3月前下跌

傳統基金又怎看？富達（Fidelity）則提醒美國嬰兒潮世代，是時侯沽股票套現。原因十分簡單，正是過去美股表現太強，美國有超過三分之一的退休金戶口，股票已佔七成比重以上，明顯是太進取。若嬰兒潮世代沽貨拖冧股市，新一代接了火棒，只怕世代矛盾又添一筆新仇。

投行方面，大摩（摩根士丹利）策略師表示，美股將於2020年跑輸。策略師承認低估了今年美股的升幅，但認為主要是因為寬鬆貨幣政策推動（筆者完全同意），下年則到EM央行接力。

大摩指新興市場大有能力下調利率

大摩同時認為，EM的經濟增長，下年將是G10（留意中國不在內）的3倍。怕不怕DM拖累EM？該行認為，EM央行大有能力下調利率，反而DM央行已經技窮。美國歐洲日本，若扣除通脹後，實則利率已是負數。當然負完可以再負，但減息的邊際效用只會遞減。反而是EM普遍未見惡性通脹，即使減除通脹後，差不多所有EM體系實則利率仍是正數，仍有極大減息空間。

若不信股票佬，聽聽債券專家的意見。PIMCO素來以債券馳名，最近也指出，根據他們的內部模型，EM貨幣是20年來最便宜。PIMCO未有直接評論股市，但EM貨幣和股市表現，十次有九次都是同升同跌，幾乎可以當鐵律。

美股已經歷了十年半的牛市，是戰後最長牛市，也是最強牛市。但今星期則是個多月來，首次按周下跌，是不是強弩之末？

說了這麼多，光是「美股昂貴」而看淡美股，並非太有說服力，畢竟美股已昂貴多年，為何不可能貴下去？美股的強勢，是周期性，還是結構性？

美股經歷十年半牛市 或強弩之末

彭博的文章，以〈Last Christmas for America First？〉為題，認為美股的超級強勢，難以持續。文章回顧了美股之前和全球股市，大約是同步，估值也未有偏離其他市場太多。今次的超級強勢，其實由2011年開始（諷刺地，正是評級機構下調美國評級後）。

有人認為強勢是因為結構性改變，特別是科技股，美國的確手執牛耳，無人能敵。

不過，美股的離地強勢，也並非只在科技股身上看到。連中型股指數也展現極高估值，就似乎證明強勢是周期性，而非結構性。

說到聖誕，還記得去年的「平安夜大屠殺」？投資者善忘，可能早已忘記去年年尾美股在全無先兆下暴跌。之前市場也是風平浪靜，VIX「恐慌指數」極低，投資者大安旨意——正如現在一樣。

說了這麼多理論，實際操作如何？先此聲明，並非叫大家單邊沽空（naked short）。長淡基本上是必輸，况且以上種種討論，也只是認為美股會跑輸，不一定會暴跌。長倉EM（不一定是港股）短倉美股，是較為好的做法。

美股縱跑輸 不一定會暴跌

散戶財力及交易成本上有所不及，以ETF出擊應是最好選擇。

小弟會建議用華夏的NASDAQ 100反向2倍ETF（7522），留意是反向，而且兩倍槓桿，若想保守一點，可以利用同系無槓桿的產品（7331）。當然產品成交量不錯，也方便投資者在香港時區交易，不用半夜炒股。

為什麼提議此兩產品？留意產品針對的指數是NASDAQ 100，估值較道指或標普指數更高。科技公司或仍有增長空間，但最好時光已過，增長應會慢下來，估值似乎將會回歸正常。此外，公司勢必面對全球更嚴的監管。

《衞報》有分析提到，每次金融危機後的英雄，就是下次金融危機的奸角。科技公司的年輕才俊，一度被視為社會良心，但最後還是權力令人腐化。

有云「人長大總會成為自己討厭的人」，科技公司也會踏上華爾街銀行家們的同一條路，聘請大量說客，維持既得利益，同時亦認為自己與眾不同，世俗教條豈能用於自己身上？規則當然應該為我而改，於是便有了同股不同權等等問題。

《衞報》認為，下次金融危機，可能就由科技公司帶來。筆者不是末日論者，但大家應有點準備。當然若能從中獲利則更好。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]