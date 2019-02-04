經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

下一篇 上一篇

李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股

【明報專訊】外遊期間，小弟倒多了時間閱讀。看到不少外媒觀點，或多或少指向同一結論：未來一兩年，新興市場（EM）有望大幅跑贏已發展市場（DM），特別是美股。

先是周末傳聞，「鱷王」Ray Dalio的橋水對冲基金，被指下注15億美元認沽期權，押注歐美股市明年3月前下跌（留意並沒提到EM）。「鱷王」照例否認，也澄清大家不應因個別倉位，去推論公司整體看法。鱷王說的有道理，但也難阻大家討論。

傳「鱷王」押注歐美股市明年3月前下跌

傳統基金又怎看？富達（Fidelity）則提醒美國嬰兒潮世代，是時侯沽股票套現。原因十分簡單，正是過去美股表現太強，美國有超過三分之一的退休金戶口，股票已佔七成比重以上，明顯是太進取。若嬰兒潮世代沽貨拖冧股市，新一代接了火棒，只怕世代矛盾又添一筆新仇。

投行方面，大摩（摩根士丹利）策略師表示，美股將於2020年跑輸。策略師承認低估了今年美股的升幅，但認為主要是因為寬鬆貨幣政策推動（筆者完全同意），下年則到EM央行接力。

大摩指新興市場大有能力下調利率

大摩同時認為，EM的經濟增長，下年將是G10（留意中國不在內）的3倍。怕不怕DM拖累EM？該行認為，EM央行大有能力下調利率，反而DM央行已經技窮。美國歐洲日本，若扣除通脹後，實則利率已是負數。當然負完可以再負，但減息的邊際效用只會遞減。反而是EM普遍未見惡性通脹，即使減除通脹後，差不多所有EM體系實則利率仍是正數，仍有極大減息空間。

若不信股票佬，聽聽債券專家的意見。PIMCO素來以債券馳名，最近也指出，根據他們的內部模型，EM貨幣是20年來最便宜。PIMCO未有直接評論股市，但EM貨幣和股市表現，十次有九次都是同升同跌，幾乎可以當鐵律。

美股已經歷了十年半的牛市，是戰後最長牛市，也是最強牛市。但今星期則是個多月來，首次按周下跌，是不是強弩之末？

說了這麼多，光是「美股昂貴」而看淡美股，並非太有說服力，畢竟美股已昂貴多年，為何不可能貴下去？美股的強勢，是周期性，還是結構性？

美股經歷十年半牛市 或強弩之末

彭博的文章，以〈Last Christmas for America First？〉為題，認為美股的超級強勢，難以持續。文章回顧了美股之前和全球股市，大約是同步，估值也未有偏離其他市場太多。今次的超級強勢，其實由2011年開始（諷刺地，正是評級機構下調美國評級後）。

有人認為強勢是因為結構性改變，特別是科技股，美國的確手執牛耳，無人能敵。

不過，美股的離地強勢，也並非只在科技股身上看到。連中型股指數也展現極高估值，就似乎證明強勢是周期性，而非結構性。

說到聖誕，還記得去年的「平安夜大屠殺」？投資者善忘，可能早已忘記去年年尾美股在全無先兆下暴跌。之前市場也是風平浪靜，VIX「恐慌指數」極低，投資者大安旨意——正如現在一樣。

說了這麼多理論，實際操作如何？先此聲明，並非叫大家單邊沽空（naked short）。長淡基本上是必輸，况且以上種種討論，也只是認為美股會跑輸，不一定會暴跌。長倉EM（不一定是港股）短倉美股，是較為好的做法。

美股縱跑輸 不一定會暴跌

散戶財力及交易成本上有所不及，以ETF出擊應是最好選擇。

小弟會建議用華夏的NASDAQ 100反向2倍ETF（7522），留意是反向，而且兩倍槓桿，若想保守一點，可以利用同系無槓桿的產品（7331）。當然產品成交量不錯，也方便投資者在香港時區交易，不用半夜炒股。

為什麼提議此兩產品？留意產品針對的指數是NASDAQ 100，估值較道指或標普指數更高。科技公司或仍有增長空間，但最好時光已過，增長應會慢下來，估值似乎將會回歸正常。此外，公司勢必面對全球更嚴的監管。

《衞報》有分析提到，每次金融危機後的英雄，就是下次金融危機的奸角。科技公司的年輕才俊，一度被視為社會良心，但最後還是權力令人腐化。

有云「人長大總會成為自己討厭的人」，科技公司也會踏上華爾街銀行家們的同一條路，聘請大量說客，維持既得利益，同時亦認為自己與眾不同，世俗教條豈能用於自己身上？規則當然應該為我而改，於是便有了同股不同權等等問題。

《衞報》認為，下次金融危機，可能就由科技公司帶來。筆者不是末日論者，但大家應有點準備。當然若能從中獲利則更好。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳
零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳
社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
雅高主席與夫 持股全被斬倉
雅高主席與夫 持股全被斬倉
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
港企研發植物肉 批港府零支援
港企研發植物肉 批港府零支援
「積金易」電子平台下月招標
「積金易」電子平台下月招標
創新投資澄清主席非中國特務
創新投資澄清主席非中國特務
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
冼健岷：年輕先增值再買樓
冼健岷：年輕先增值再買樓
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團盈利看好 購12983
金子：美團盈利看好 購12983
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
蔡金強：香港經濟步入寒冬
蔡金強：香港經濟步入寒冬
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
許繹彬：港交所永遠值得留意
許繹彬：港交所永遠值得留意
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：港人早已用腳用錢投票
陸振球：港人早已用腳用錢投票
林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓
林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓
技術取勝：中壽50天線有支持
技術取勝：中壽50天線有支持
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
李順威：動力股價值股 資金輪動
李順威：動力股價值股 資金輪動
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
湯文亮：樓市也有低溫症
湯文亮：樓市也有低溫症
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
李志成：失業率上升 樓市失支持？
李志成：失業率上升 樓市失支持？
郭思治．推介股份：萬科（2202）
郭思治．推介股份：萬科（2202）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
尚格雲頓3.19億放售君臨
尚格雲頓3.19億放售君臨
60街舖蝕放 4核心區佔一半
60街舖蝕放 4核心區佔一半
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
意外保險填補醫療保障缺口
意外保險填補醫療保障缺口