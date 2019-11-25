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潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破

【明報專訊】上星期最令人注目的股票財經大事，當然是一隻幾百億市值的股票，居然可以在一天之內下跌98%，這隻股票便是雅高控股（3313）。該公司於2013年底上市，上市時，總發行股數為13.33億股，上市價為2.52元，總市值為33.6億元，根據雅高控股官網介紹，該公司主要從事大理石礦山開採、生產加工、產品研發業務。今年上半年收入僅4790萬人民幣，按年跌51%，僅為最高市值的九百分之一。半年虧損2880萬人民幣，每股虧損1分。業績與其股價升勢毫不匹配。雅高主席兼最大單一股東伍晶年僅34歲，2015年獲「十大傑出香港新青年」獎，當時提名人為福建幫頭領施子清；在2016年12月，她以執董身分加入雅高。在上市後的幾年間，公司經歷過多番收購合併、配售及股東變動，還曾傳出財務糾紛，以公司的質素而言，實在不算高，而且公司身處的行業是礦業，亦不太受投資者歡迎，同時亦是監管機構特別留意的行業。集眾多不利因素集於一身，股價仍能逆市而行，年初至今的升幅達35倍，策劃者當然不是等閒之輩。在今年下半年，雅高進行2宗交易，均以發行代價股票支付，發行價為0.81元。計及2項收購的資產，以及增發股份數量，每股有形資產淨值為0.4元，當日收市價為每股有形資產的24倍。

經歷股東變動 曾傳財務糾紛

公司在本月11日發出通告，宣布可能引入國資委下屬公司中色地科礦產勘查為股東，中色地科礦產勘查的大股東為隸屬國資委的北京礦產地質研究院，中色地科礦產勘查打算以每股9.34元認購1億股，佔公司已發行的股份不算多，大約為3.22%，值得注意的是，這價格較消息公布前最後連續五個交易日溢價36.87%。

雅高控股曾於今年9月期間兩度急挫，當時適逢富時於今年8月中公布指數調整，9月20日收市後才生效，由於雅高當時股份市值最高急升至200億元以上，令富時全球股票指數系列（中國指數）因應市值而被迫納入該股，焗一批被動基金買入接貨。雅高於9月中升近10元水平，9月20日前後股價急挫，一個月內洗倉式下挫至2.44元。在今年9月中，曾建議投資者勿沾手雅高的資深投資者David Webb，在其網誌上指出，今日雅高的表現，正好印證當日發出的警告屬正確。

雅高今年內的升勢，教投資者感意外。在今年9月15日，David Webb於網誌指出，從5月底至今年9月13日，公司股價累計升幅達812%。在9月13日，收市價為9.48元，而截至今年6月底時，每股有形資產淨值為0.37元。

其後再於個多月時間內，炒上至14元樓上的上市新高。於11月8日，被MSCI宣布納入MSCI中國指數，股價由當時的6.5元，4個交易日內炒高至14元破頂，其間日均成交不足2億元。惟在11月21日，MSCI突然宣布一項罕有舉動，將取消原本將雅高納入MSCI中國指數的計劃，由於引來跟蹤MSCI被動基金焗接貨的詭計成空，股價隨即低開逾六成，然後急挫，跌穿今年升浪的起步點，截至當日10時45分，僅逾4億元沽壓，便令該股市值由459億元急挫至9.4億元。雅高控股於當天晚上公布主要股東宏勝國際因股價急跌而引致若干證券經紀於當日進行強制出售，於市場上出售約1.5億股，相當於已發行股本4.87%，宏勝由董事伍晶丈夫梁迦傑持有。出售以後，宏勝持股比例跌至12.46%。

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[潘啓才 通天財技]

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