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蔡金強：香港經濟步入寒冬

【明報專訊】香港遭受50年來最大的「暴動」已經5個多月，近周中大和理大的圍攻戰相信無數人淚流滿面，以前自己記憶中最美好的校園竟然淪為兵工廠和戰場，兩校相信復元漫漫無期。剛過去周日是區議會選舉，執筆時為上周六區選前夕，表面上市面好像平靜了一點，可小金人對未來並不樂觀。

近來香港的經濟已經正式進入寒冬。港府前周五把本地生產總值（GDP）全年預測調低至收縮1.3%，意味第四季經濟情况很可能進一步惡化。

衰退重度滯脹兩面夾擊

財政司長陳茂波透露，10月零售表現比之前更差，或會創有紀錄以來最大的銷貨量跌幅，也就是說有可能比8月的23%跌幅更大。那11月呢？肯定也是20幾%的跌幅。明年上半年呢？我覺得跌幅小過15%都要開心到流眼淚。第三季GDP按年倒退可能3%，全年跌幅可能比政府預計的1.3%還高，可能跌1.5%左右。香港最近的CPI已經上升到3.1%，很明顯香港經濟現在已經可以說進入衰退加重度滯脹。

香港差成這樣，好像周邊經濟體也一般，最無厘頭的是澳門，本以為會挺好的，可根據最新公布的統計資料，2019年第三季澳門經濟按年實質收縮4.5%，主要是服務出口跌幅擴大所致。外部需求持續放緩，服務出口下跌4.7%，貨物出口則微升0.5%。內部需求跌幅收窄，固定資本形成總額下跌8.5%，私人消費及政府最終消費則分別增加2.8%及4.3%。澳門也不好，真是奇怪！

港鐵各業務板塊紛淪陷

這周不少香港公司宣布經營數據和業績，全部慘不忍睹，港鐵（0066）也好，維他奶（0345）也好，莎莎（0178）也好……無一倖免！

港鐵10月乘客量大跌，期內本地服務客運量1.08億人次，是近7年半以來最低數字，按年更銳減25.57%，創2000年有紀錄以來最大跌幅，按月則下降14.57%，較9月的3%按月跌幅明顯擴大。

機場快線10月份載客量91.6萬人次，按年急挫43.49%，創2003年以來最大跌幅，按月則降11.5%。看到港鐵這雪崩數據，小金人不驚訝，港鐵未來的經營和財務數據只會更差，事實上客運只佔港鐵EDITDA的30%，這板塊失守是淺而易見的，最主要港鐵車站的商務收入（車站內各種小店舖的租金收入，車站內的各種廣告收入等）和物業租賃及管理業務收入（港鐵很多的上蓋商場物業租金收入）兩者佔了EDITDA接近55%，這板塊決定了港鐵的命運，前者貢獻30%EBITDA，現在港鐵成為「暴動」分子頭號敵人，每天幾乎都有港鐵大站關門，各大站也頻頻遭破壞，你說這板塊情况如何，而廣告也大受影響。港鐵商場也是暴動者的主戰場，就是寫字樓兩三年後租金也堪憂，這兩個板塊明年跌15%應該也逃不掉。

如之前經常討論香港已經從一個超穩定體系演變為一個超不穩定體系，這些二三十倍市盈率的港鐵，煤氣（0003）撐着的就只是那2厘至3厘股息，情何以堪。

最民生的維他奶日清也頂不住

維他奶也曾是香港的神股，號稱香港茅台。維他奶這周宣布業績也明顯撐不住，上半年香港業務幾乎沒增長，你再看看日清食品（1475），幾周前宣布業績，也是香港部分過去半年沒增長，為何提這兩家公司，小金人是想指出就算最民生的公司，賣維他奶、檸檬茶，賣杯麵，你都逃不過這「暴動」的影響，就算你是最防守的港鐵、煤氣、領展（0823），你都逃不過這次「暴動」，香港誰能逃脫這無辜的災難？真是香港之劫！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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