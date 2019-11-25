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2019年11月25日星期一
環球數據前瞻
零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳
社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
雅高主席與夫 持股全被斬倉
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
港企研發植物肉 批港府零支援
「積金易」電子平台下月招標
創新投資澄清主席非中國特務
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
冼健岷：年輕先增值再買樓
環球數據前瞻
金子：美團盈利看好 購12983
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
蔡金強：香港經濟步入寒冬
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
許繹彬：港交所永遠值得留意
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：港人早已用腳用錢投票
林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓
技術取勝：中壽50天線有支持
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
李順威：動力股價值股 資金輪動
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
湯文亮：樓市也有低溫症
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
李志成：失業率上升 樓市失支持？
郭思治．推介股份：萬科（2202）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
尚格雲頓3.19億放售君臨
60街舖蝕放 4核心區佔一半
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
意外保險填補醫療保障缺口
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【明報專訊】（請看附圖）
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零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳
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淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
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無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
冼健岷：年輕先增值再買樓
環球數據前瞻
金子：美團盈利看好 購12983
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
蔡金強：香港經濟步入寒冬
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
許繹彬：港交所永遠值得留意
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：港人早已用腳用錢投票
林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓
技術取勝：中壽50天線有支持
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
李順威：動力股價值股 資金輪動
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
湯文亮：樓市也有低溫症
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
李志成：失業率上升 樓市失支持？
郭思治．推介股份：萬科（2202）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
尚格雲頓3.19億放售君臨
60街舖蝕放 4核心區佔一半
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和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
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恆大．珺瓏灣 戶型多元化
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
意外保險填補醫療保障缺口
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