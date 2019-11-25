冼健岷：年輕先增值再買樓

首先，第一個目標是進修市場學碩士課程，現時本地大學學費大概26萬元，按照X先生收入與支出狀况，應可每月儲10000元作為學費，加上政府持續進修基金今年提高資助上限，每人資助額增至兩萬元，估計用兩年剛好達標。進修完畢後，相信是一個有助提升收入的認證；同時，女友從事金融行業，月薪普遍不俗，前景相當穩健，兩至三年後加薪至月薪三萬元或以上亦屬常見。屆時二人月薪收入應可達五至六萬。

完成短期目標，就要向中期目標置業安居進發。X先生知道最近政府放寬按揭限制，看似有點心急上車，不過決定買樓前，一定要清楚了解新政策的細節。

根據放寬按揭保險計劃，首次置業人士買800萬元或以下樓宇，最高按揭成數由八成升至九成，即一成首期便可上車。以600萬元單位為例，借足九成，首期由120萬元降至60萬元，看似大大降低上車門檻，但買家的入息要求、每月供款和按揭保險保費的負擔增加，亦要預留後備資金以備一旦失業，都未至於陷入斷供危機。

至於首期資金方面，建議X先生考慮短期儲蓄計劃累積上車首期，市場上有些供款兩年，每年最低供款10000美元，保證內部回報率（IRR）約為3.4%，X先生可考慮5年後期滿可取回保費連利息。只要繼續維持每月儲約1.3萬元的習慣，足以支付保費，不過要留意這類產品大多設有限額。假設X先生和女友5年後上車，兩人月薪共6萬元，可通過壓力測試，600萬元單位分30年供，月供約22000元，相信應付得來。

此外，X先生可趁最近投資市場回調，用家人注資的30萬元，趁低吸納藍籌派息股，例如電能（0006）等，每年約收5厘息，長線有望賺取股價升幅。

在長遠目標方面，X先生希望及早準備退休儲蓄，可考慮參加強積金可扣稅自願性供款，好處是供款毋須定期定額，可隨時增減、暫停或重新供款，強積金可扣稅自願性供款和延期年金的合計扣稅額上限，高達每年6萬元。現時樓市前景不太明朗，建議X先生不用急於上車，趁這段時間儲資金，集中精神在事業和學業上，好好裝備自己。

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