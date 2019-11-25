經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅

【明報專訊】港股上周先急升後急回，美股高位徘徊，債息有所回落。市場重新關注中美貿易談判，雙方措詞反映毫無進展，但暫時也未到「反枱」地步。外圍股市相對偏好，歐美日股市皆在高位，倒是中港股市跌市時勢頭較急。

中美貿易戰始終未能達成協議，而在國際外交層面，警務處前處長曾偉雄在競選聯合國駐維也納辦事處總幹事、兼任毒品和犯罪問題辦公室執行主任失敗，美國海軍軍艦又不斷在台海及南海航行。整體來看，市場對於中美達成協議看法審慎，事關雙方完全缺乏互信，就算簽定協議也未必能長久。

中美關稅縱加辣 邊際影響減退

假如真的再度開戰，股市一定會有大震盪，但中美「脫鈎」過程也接近兩年，關稅涉及的產品類別和稅率之高，就算再加辣的邊際影響可能也不如此前般劇烈。

上周未有沽出受到重創的利福（1212），主要是想看看低位的支持力度、能否出現反彈，結果也有所回升。警方圍攻中大令全城嘩然，而圍剿理大則可說令勇武派重創，無論是實質人數上還是心理上皆如是。由於裝備差距太大，從游擊變為陣地戰就會處於下風，而大量示威者和市民到尖沙嘴一帶「圍魏救趙」，反而令警方更易部署、拘捕更多勇武派。上周社會運動明顯緩和，也有更多市民外出消費，時代廣場停車場也出現久違了的爆滿情况。

對於本港經濟前景看法多以悲觀為主，失業率開始上升，也聽聞有很多企業開始裁員，年關前後情况料會更差。意外地不派息的莎莎（0178）也計劃大幅縮減店舖，更直言一些分店減租50%、60%也無法賺錢。

金融地產暫無恙 港經濟弱中偏穩

另一邊中原樓價領先指數反彈一周後又再回軟，放寬按保後整體業主的反價態度並不特別強，但求成功出貨的心態較多，估計不少是減磅和移民的沽盤。筆者覺得經濟無疑是轉弱，但只要兩大支柱的金融和地產仍然無問題，股市和離岸人民幣市場正常運作，為紅色資本發揮集資、散貨套現功能，樓市供需平穩樓價不大跌，香港經濟就不會有大問題，短期局勢是弱中偏穩。

總理李克強上周在國務院常務會議上，要求進一步推進藥品集中採購和使用，但醫藥股反應不算大，至少沒有如此前兩次般急挫10%。筆者相信集中採購新政常態化，市場也已消化這個因素。但2019年的大幅上升，也反映了不少未來增長前景。由於本倉持有較多醫藥股，筆者覺得可以減持一些倉位，本周會沽出5000股中生製藥（1177）以及3000股石藥（1093）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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