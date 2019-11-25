無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張

建基於法國普羅旺斯的Agape，主打有機天然用品，David表示，該公司現時在中港市場，主要透過Argandia、Finessence及Plantes & Parfums de Provence三個品牌，銷售抗衰老護膚品、芳療、個人護理及家居清潔用品，並且強調手工製造、少包裝、天然原料，並注重全程有機產品認證。

經HKTVmall銷售 翻購率90%

該公司旗下法蘭桑詩（香港）執行董事陳雪貞補充：「Agape駐港即在2018年2月開始銷售產品，打入京東旗艦店等電商平台，自今年7月起進軍香港，以及經香港電視（1137）旗下HKTVmall銷售產品，翻購率達90%，平均每單消費可達1000元。」Daivd預期，在港加碼投資500萬元後，部署在明年及後年進一步打開馬來西亞、越南及泰國市場，並在此之後再將投資額倍增。目前整個亞洲市場的業務才佔Agape整體10%生意，因應中港消費者對天然用品需求日切，他預見亞洲的業務仍有增長空間。