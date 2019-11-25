創新投資澄清主席非中國特務

公司又稱，該新聞報道自稱王立強的受訪者，從來不曾成為公司員工。公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律行動。中國上海公安局昨日亦發通報指出，王立強實質涉嫌詐騙罪潛逃，並持有偽造中國護照及香港身分證。

內地漢變節 稱曾以員工身分在港蒐情報

據傳媒報道，王立強向澳洲政府尋求政治庇護，披露大量情報，提及他曾以中國創新投資員工身分作掩護，在港開展情報工作，包括收集港獨信息、策劃綁架銅鑼灣書店股東李波等；該公司是由解放軍總參謀部所創建，老闆向心是高級情報人員，並稱其所在的組織已滲透到所有大學。

據港交所資料顯示，中國創新投資主要從事軍民兩用行業投資業務，投資項目包括軍工儲能電池、新型光源產品、生態裝備材料以及節能媒體終端。據公司年報，向心曾於中國若干大型機構工作，並從事科技項目管理及公司策略研究，同時為中國趨勢（8171）主席、行政總裁兼執行董事，以及中國科技教育基金會理事長。