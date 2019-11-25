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「積金易」電子平台下月招標

【明報專訊】金融業數碼轉型大勢所趨，積金局積極籌備「積金易」電子平台將強積金行政工作數碼化，積金局行政總監羅盛梅表示，下月起「積金易」開始招標，並會於明年下半年批出標書，維持目標2022年完成平台開發。羅表示，有興趣投標機構必須有能力承辦「積金易」軟件、硬件及營運服務，當局樂見科技企業、金融創新公司、強積金服務商等跨界合作參與投標。

積金局：樂見跨界別合作投標

積金局暫定於12月至明年3月就積金易平台徵求建議書，羅盛梅表示，有興趣投標者須就解決方案及應用程式保養；基礎設施、保養及資訊保安；強積金計劃營運服務、轉型服務及向用戶交付的服務提交建議書。羅又稱，當局在10月及11月舉行焦點小組，收集超過100項對「積金易」意見以撰寫標書，惟未有透露標書的細節要求，不過她指出現時採用數碼化服務的僱主比率不足四成，如何提升數碼化比率亦會是當局考慮之一。

羅盛梅又分享多個「積金易」應用例子予外界參考，例如當局希望「積金易」取代實體表格、提交文件等，縮短為新僱員參加強積金的時間；僱主可以利用市面上電子支付工具供款。現時成員轉移強積金計劃需時約兩至三星期，冀新平台可節省轉移等候時間，進一步實現強積金自由行。

去年積金局向20多萬名逾期供款或欠交供款的僱主發出通知書，涉及罰款逾6000萬元，當中八成源自員工人數少於10人的微企，羅盛梅表示，日後平台可避免僱主「計錯數」而被罰款，當局亦可減省罰款相關的文書工作。

市場關注強積金開放競爭，羅表示，積金易作為公共平台，相信其更新及維護成本會較現時受託人獨自營運的網上系統低，同時受託人可更容易增加產品種類，促進市場競爭以推動減費。

立法會早前已通過撥款約33億元作開發「積金易」的預算費，但有關賦予積金局權力成立子公司作積金易平台的法律實體的草案仍處於二讀階段，草案原訂在上個立法年度處理，但由於立法會7月提早休會，所以政府上月才再啟動程序。

相關字詞﹕數碼轉型 積金易 羅盛梅 積金局 強積金

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