港企研發植物肉 批港府零支援

投資Beyond Meat 收益近15倍

Green Monday以推廣「素食星期一」社企身分為人所知，旗下基金專注投資食物科研（food-tech）。楊大偉不諱言，投資Beyond Meat為公司帶來近15倍收益，其一期基金至今內部年化回報（annual IRR）超過100%。公司其他投資公司亦表現不俗，例如人造奶生產商Perfect Day、杏仁奶品牌Califia Farms等。他續指，現時二期基金正募資，規模逾1000萬美元，投資目標主要為早期初創公司。

不過，楊大偉表示，公司非僅志在投資，更計劃以自家植物肉攻佔亞洲市場。Green Monday早年以零售代理業務為主，今年終於研發出以植物製作的「新豬肉（Omnipork）」，於香港、台灣及新加坡等地銷售，同時與大快活（0052）、翠華（1314）等合共數百間餐廳合作。至於Impossible Food尚未進駐的內地市場，他則表示，11月底Omnipork將在中國發售，做到先人一步。

楊大偉憶述，早年投資素食被人笑「開齋舖」、超級市場不願讓植物肉上架等，他指出，數年來香港政府對公司提供的幫助是「零」。他表示，相比港府，新加坡政府更有危機意識，亦願意投入足夠資源在食物科研。