淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心

明報記者 馬迪帆

淡馬錫、羅兵咸永道及荷蘭合作銀行上周合作在新加坡舉行會議，提到現時亞洲對農業及食物領域的每年投資額約為1300億美元，但要打造穩定食物供應鏈，未來十年金額需增逾一倍至2900億美元，惟面對不少困難，例如短線投資者往往因農業回報期長卻步，亦有國際投資者認為亞洲市場需求太過多樣，不利投資。

細胞人造肉市場大 還看監管取態

不少大國忽視農業發展，新加坡反而領先一步，希望藉匯聚投資者建設亞洲農業科技中心（agri-tech hub），未來做到自給自足。淡馬錫近年投資各類「毋須動物（animal-free）」的奶、肉、蛋產品及垂直農場（見表），期望當技術成熟後，可大規模生產，不受耕地及環境限制。淡馬錫綜合農業投資部執行總經理Anuj Maheshwari表示，現時市場上已有植物肉做到大幅降低成本並推出商品，公司明年或會投資細胞栽培肉（cell-based meat）。他表示，細胞人造肉可以製造更加複雜的產品，例如牛扒等，因此有龐大市場，但依然取決於監管機構如何看待此類產品。

內地私募：中國過分集中下游投資

淡馬錫的報告提到，除新加坡外，包括香港及北京、上海及深圳等其他亞洲城市，亦有潛力發展為農科中心，當中單是中國已佔三席。Maheshwari表示，現時中國食物依賴進口，因此相信其有動力推進研發，至自給自足。他又表示，中國優勢之一是AI技術領先，現時更已開始利用無人機（drones）幫助農業。

不過，有出席大會的內地投資者表示，現時中國在農業科技方面投資鏈並不平衡。主要投資農業食品科技的內地風險投資（venture capital）Bits x Bites總經理兼創始人何瑞怡表示，內地九成相關投資是集中於下游企業，如餓了麼、盒馬生鮮等平台，對於上游農業反而不注重。她認為，只有從上游食物供應鏈開始升級，才能夠幫助中國建造可持續食物生態。