天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司

「天達環球特許品牌基金」主要投資於全球最優質的科技股、消費股及醫療股，截至10月底止僅持有29隻股票。該基金今年首10個月回報高達20.2%，過去5年每年平均回報亦達8.9%；由於表現理想，吸引資金湧入，至10月底的基金規模達53億美元。

鄧禮德上周一來港拜訪客戶，並且接受專訪，當時正值阿里巴巴招股，記者當然關心該基金有否投資阿里。鄧德禮回應說，由於他只能評論基金的十大持股，而阿里不在此列，故他不會就此發表意見；但他亦指出，該基金的一貫選股風格是避免投資於收入過分依賴單一地區的公司，而投資在中國擁有廣泛業務的跨國公司，可以在控制風險的前提下，亦可分享中國市場增長的機遇。

消費型互聯網公司須具網絡效應

阿里巴巴的核心業務中國電子商貿，9月底零售平台移動月活躍用戶（ monthly active mobile users ）達7.85億，較6月底增加3000萬；阿里用戶可以智能手機在內地隨時隨地上網購物，跟着商家便會以覆蓋全國的高鐵、鐵路及公路網絡，短時間內將產品送到家中，屬方便及良好的購物經驗。

鄧禮德分析，主打消費市場的互聯網公司，最重要便是做到具備網絡效應（Network Effect），即當其規模達到一定程度後，消費者已習慣使用其平台購物，而商家亦高度依賴該平台作銷售，該公司促成大量交易，由此亦賺取可觀利潤。

投資Booking Holding如間接買美團

Booking Holding Inc.透過旗下網站booking.com為全球用戶提供網上酒店及機票訂購服務，主要客戶來自歐美市場，而集團亦是主打中國及亞洲市場的同業攜程（Ctrip）股東，雙方可以共享酒店及機票資源；由於攜程亦持有美團（3690）股權，故Booking Holding Inc.亦可間接透過美團分享內地外賣及旅遊市場增長的機遇。

另外，易方資本投資總監王華認為，過去一年多以來中美對峙升級，中國政府日後將致力減少對美國晶片的依賴，除了鼓勵內地企業加強研發晶片外，亦會轉用韓國、日本及台灣等其他亞洲地區的晶片。

ASML晶片設備受惠亞洲需求急升

鄧禮德表示，由於中國正以「互聯網+」為國策推動經濟發展，需要大量晶片以滿足儲存及運算需求，但中國在生產晶片的技術卻暫時落後於美國及部分歐亞國家，暫時需要大量人口，估計中國向外國入口晶片的金額已較石油更高，而中國亦希望在這方面急起直追，令個別晶片設備生產商訂單爆滿，他以美國18世紀加州的淘金潮比喻：「雖然並非每個金礦商都成功開採黃金而賺錢，但提供泥鏟等採金工具的工廠卻受惠需求增加而穩賺，目前晶片設備生產商便處於此有利的市場位置。」

按此分析，在「天達環球特許品牌基金」十大持股中，ASML便符合上述選股準則；ASML管理層早前透露，受惠於來自亞洲客戶（包括三星、台積電及中國企業）的強勁需求增長，目前集團訂單排滿至2023年，而ASML股價今年以來已上升近倍（見圖）。

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