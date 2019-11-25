易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎

明報記者 葉創成

內地互聯網龍頭企業阿里巴巴上周三完成招股，將於明天在本港掛牌。上期封面故事專訪安捷證券主席兼行政總裁陳灝，他分析指阿里屬內地最優質企業之一，值得投資，而隨着阿里是次成功回港上市，其他在美國上市的中資科網股料會仿效回歸港股，利好港交所（0388）。

阿里公開發售超購約40倍，有約20萬人認購，定價每股176元，與上周五在美國收市價186.78美元（阿里1股美股等於8股港股，即相當於182.7港元）比較，折讓3.7%，以此推算，阿里明日在本港掛牌高開可期；而港交所股價上周亦上升2.08%，表現跑贏大市。

拼多多後起之秀 挑戰阿里電商

若讀者參考陳灝建議已認購阿里，並且願意睇長線，無懼短期波幅，當然可耐心持有該股，惟若希望追求短炒，明天或本周是否應該沽貨套利呢？今期封面故事專訪另一科技股專家、對沖基金經理王華就此詳細分析。

與主流意見不同，王華目前對阿里的短期展望比較審慎，原因是阿里的主營業務、內地電子商貿市場正受到後起之秀拼多多的挑戰；兩大業務增長亮點，雲計算正面對華為入場競爭，透過持有33%螞蟻金服參與的支付及金融科技業務，亦存在監管風險。

根據阿里招股書數據，集團在中國零售市場（包括淘寶及天貓）的商品交易總額（Gross Merchandise Value，GMV）由2018財年（截至3月底）的4.82萬億元人民幣，增加18.8%至2019財年的5.73萬億元人民幣；而阿里在本月初公布截至9月底止季度業績，披露天貓GMV按年增長26%；至於在本月雙十一購物節，阿里在中國零售市場GMV達2684億元人民幣，按年增長26%，與去年的增長率相若。

拼多多靠補貼 11日售40萬部iPhone 11

安捷證券研究報告則顯示，截至今年9月底止的12個月，主打內地三線或以下城市電商市場的拼多多GMV約8402億元人民幣，按年勁升1.43倍，按季亦增長18%（圖1）。可以說，拼多多目前在內地電商市場GMV只有阿里一成多，拼多多GMV增長明顯較快。

易方資本高級分析師關博文指出，阿里過去多年在內地電商市場一直面對激烈的同業競爭，但每次均能成為贏家，才成就今日市場「一哥」的地位；至於目前拼多多的崛起，他估計該平台不少商戶過去亦曾在阿里旗下的淘寶經營，由於不成功才轉投拼多多，他的感覺是拼多多的商戶主要銷售「山寨貨」，拼多多管理層亦留意到此問題，故此近日才會伙拍蘋果公司以補貼方式出售新型號iPhone 11（編按：在雙十一整個11天推廣活動拼多多賣出40萬部iPhone 11，買家大多數是80後及90後），希望提高旗下電商平台的檔次。

中國雲市場規模遠遜美國 增長空間大

事實上，即使拼多多上季收入達75億.1元人民幣，按年勁升122.8%，惟期內仍然錄得經調整虧損16.6億元人民幣，可見集團業務仍然在投資期。

王華總結，拼多多目前的確已搶走阿里不少生意，若拼多多GMV增長趨勢持續，它遲早亦會取得足夠的規模效應轉虧為盈，在未來一段時間內地電商市場的競爭格局如何變化值得關注。

另外，阿里在招股書指出，阿里雲是世界第三大、亞太地區最大的「基礎設施即服務」（Infrastructure as a Service 、IaaS）及基礎設施公用事業服務提供商，也是中國最大的公有雲服務（包括「平台即服務」Platform as a Service，簡稱PaaS，以及IaaS服務）供應商。阿里雲核心技術的發展，源自於滿足阿里自身龐大而複雜且涵蓋支付和物流的核心商業業務的需求，而中國去年不論公有雲、軟件及服務，以至整體資訊科技（IT）支出的市場規模均遠低於美國（圖2），隨着中國未來將積極推動科技發展，有關差距可望收窄，上述市場增長前景秀麗。

華為挑戰阿里雲龍頭地位

根據IDC數據，今年上半年國內五大公有雲服務商分別是阿里、騰訊（0700）、亞馬遜、中電信（0728）及華為（圖3）。雖然阿里以近四成市場份額暫穩佔「一哥」寶座，但華為增長最為強勁，進入市場僅3年時間便位列第五，而且與中電信及亞馬遜之間的差距正在收窄。

關博文指出，阿里雲與其電商業務具協同效應，故此美國同業亞馬遜亦同樣在當地該兩大市場處領先地位，而目前阿里雲不論在技術水平及市場規模均超越騰訊。王華分析，阿里雲計算業務上季收入92.9億元人民幣，按年升幅收窄至64%，該業務面對的最大挑戰，是華為正在該市場迅速狀大；他解釋，IaaS的商業模式是鋪設基建為企業及個人客戶在雲端儲戶數據，而華為正在內地主要城市取得電訊營運商的合約鋪設第五代流流電話（5G）網絡，過程中同時鋪設IaaS網絡屬順理成章，亦是華為的重大競爭優勢，故華為下半年在公有雲服務市場的份額會否快速攀升，值得拭目以待。

不少投資者均喜歡把騰訊與阿里比較，關博文分析，阿里的核心業務電商受惠於內需增長商機，比較穩固，而騰訊的核心業務網絡遊戲則正面對監管風險；而阿里及騰訊正面競爭的廣告及雲計算業務，暫時阿里均略為領先；惟值得注意的是，騰訊是百分百持有微信支付及其他金融業務，而阿里則是透過持有螞蟻金服33%股權，間接參與支付寶及其他金融業務。

阿里騰訊支付金融業務或引國企

王華提醒投資者，近年內地一直有評論認為，騰訊支付及螞蟻金服作為民企，經營支付及金融業務是否恰當，故假如日後有關公司進行「混改」，成立一些聯營公司或引入國企合作，他並不會感到意外，建議留意事態發展。

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