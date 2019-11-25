雅高主席與夫 持股全被斬倉

上周三持股市值近80億

上月11日，梁迦傑已經以投放更多時間處理其他事務為由，辭任雅高執董。

據MSCI上周五表示，本月7日宣布將雅高納入指數後，收到很多市場的持份者意見，質疑雅高流通量的公開訊息真確性，以及公司是否有足夠流動性以支持雅高納入指數，因此MSCI進行獨立審查（independent review），並於審查後同意上述擔憂，決定不將雅高納入指數，又指會繼續監察雅高，除非另行通知，否則不會進一步考慮將雅高納入指數。

MSCI煞停納入 股價狂瀉98%

雅高不獲納入指數，上周四股價狂瀉98%，不到半日停牌，上周五復牌後裂口低開24.6%，曾急挫37.4%至0.191元，收報0.28元，跌8.2%。公司市值已由周三收市時的458億元，銳減至上周五收市後的8.67億元。