經濟
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人才擬離港 長遠或影響金融中心發展

【明報專訊】反對《逃犯條例》修訂示威爆發以來，雖然外來資金和業務未有大規模撤出，但中港矛盾升溫，外電曾報道有內地來港金融人才因為擔心在港安全，考慮返回內地或移民外國，亦有外資投行因旗下員工被捕，呼籲員工減少會客，在家工作。思博資本高級合伙人兼亞太區行政總裁張宗永擔心，事件或會影響外地金融人才來港，長遠或影響金融中心發展。

張宗永所在的投行有來自內地的員工，近期會較早下班，減少外出。他認為，內地人有權表達愛國情操，不應因此騷擾他們，最理想是香港藉文化感染力，將他們變成「我們心目中的香港人」。對於留港的意願，較年輕的內地人很難才能來港工作，希望取得香港身分證，現時較難離開，但較資深的內地人選擇在哪個城市工作，有較大彈性。至於外籍員工，張宗永指香港示威激烈程度，仍比外國如法國、韓國為低，他們對示威忍受程度較高，但他們同樣覺得這「不是合理化警暴的理由」。

港人須在誠信及專業維持水準

有不少業內人士指，有內地人才有取代本地人才趨勢，作為資深中環人，張宗永指出，相對內地市場，香港重要性下降，即使外資投行增加聘請內地人也是正常，「擔心也擔心不來」。投行進行企業融資，如上市、發債等業務，內地人熟悉當地文化，亦有人脈網絡，「做刁」時較有優勢。

不過張宗永認為，不少公司偏向聘用香港人擔任財務總監，因為他們認為香港人有誠信，另外在交易業務、投資者關係等方面，香港人仍有競爭力，「因此我們必須在誠信和專業上維持水準」。

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