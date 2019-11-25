經濟
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社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行

【明報專訊】受近月以來的社會運動影響，本港近期不少大型活動宣告取消，甚至明年初的年宵市場亦受影響，首次取消所有乾貨攤位。不過，兩家分別於昨日及今日舉行秋季拍賣會的營運商表示，社運事件對拍賣會的影響不算太大，仍然重視香港市埸，無意取消在港舉行拍賣會。

華藝拍賣56件藏品 成交額逾億

華藝國際（香港）市場部經理郭嘉齊在上周五（22日）的預展上提到，對於本地近來的社運事件有一定憂慮，但擔心的並非拍賣品成交價，而是工作人員及拍賣品的安全。他認為，藝術圈市場較獨特，2003年爆發SARS及2008年金融海嘯，藝術品市場都沒有衰退。被問及在各項不利因素影響下，預計參與競投人士出價會否轉趨保守，他回應稱，對於藝術品拍賣出價應該永遠謹慎，預計不會有太大影響。根據其昨日公布的現當代藝術專場成交結果，競投涉及共56件拍賣品，總成交額錄得1.047億元。

東京中央拍賣：小量客戶取消來港

另一營運商東京中央拍賣（1939）亦於同日開始預展，集團首席財務官翟志勝表示，因應本地事件持續，有小量客戶取消親自來港參與拍賣，轉用電話委託競價，但由於不是親身在場，未能親眼見到拍品及感受競投氣氛，可能對客戶落價有輕微影響。翟續稱，即使經濟前景不明朗，對拍賣行只是調整期，會透過調整拍賣品種類。不過，他強調，由於作品有一定的市場價值，不擔心買家出價過低。

順應科技變化 推網拍平台

科技日新月異，拍賣落價除可以親身到場，或通過電話委託競價之外，有不少拍賣行已推出網上拍賣平台。華藝國際郭嘉齊指出，聽到友行反映稱近月網上拍賣的成交額獲得不錯成績，因此他們亦順應變化，在今次秋季拍賣推出網上拍賣方式。東京中央拍賣翟志勝表示，正積極研究推出網拍平台，並指如果推出網拍，可以更頻密舉行拍賣會，甚至可以一個月一場，但網上拍賣的藏品會較大眾化，精選的拍賣品仍會留待拍賣會現場競價。

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