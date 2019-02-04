經濟
下一篇

零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳

【明報專訊】為應對零售業近期低迷，利福國際（1212）旗下崇光百貨（SOGO）本月6日至昨日舉行「感謝周年慶」，較以往多兩日，又提早一小時營業，不過本地社會運動持續，據統計「感謝周」19日營業時間，只得首兩日正常時間營業。有商戶向本報透露，為應對情况，SOGO將延長「感謝周」優惠至12月2日，惟宣傳品不可顯示「感謝周」的字眼，亦不能宣傳。

明報記者 蕭嘉聰

SOGO「感謝周」起初決定提早1小時營業，但期內遇上「三罷」、「黎明行動」堵塞交通等活動，SOGO兩間分店只得首兩日運作正常，其中尖沙嘴店有5日全日停業。不少市民在SOGO的facebook專頁查詢，會否延長優惠，惟未有回覆。有商戶指出，過去SOGO規定不能隨便減價促銷，今次容許商戶延長優惠至12月2日（下周一），但宣傳品不能顯示「感謝周」字眼，佈置需回復正常，不能發布有關廣告。

尖沙嘴SOGO 有5日全日停業

每年感謝周活動都為SOGO帶來巨大生意額，當中單是銅鑼灣SOGO，每年5月及11月感謝周貢獻逾20億元生意額，其中2017年及2018年，各自貢獻銅鑼灣店全年近三成生意額，因此今年感謝周期間遇上多次衝突，將對SOGO業務構成不小影響。

一田：今年購物優惠日營業額料持平

另一百貨公司一田百貨將在11月27日至12月2日舉行購物優惠日，一共有11間分店及8個展場參與，公司首次將購物優惠日增至6日，又會提早1小時開店。公司在11月6日至12日提供網上預購服務，近1000件貨品選擇，營業額按年增60％，當中以卡通床品最受歡迎。一田近日不斷調整營業時間，部分分店提早晚上8時關門，公司去年同期購物優惠日生意預計增長5%至8％，一田今年預計天氣轉冷，有望帶動消費氣氛，又加長優惠日、營業時間，但預計整體營業額與去年持平。

本港集運平台BuyUp創辦人袁富強表示，淘寶「雙十一」貨量仍有增長，惟升幅遜預期，相信是淘寶有不同活動分散購買力，日前網民發起杯葛活動影響不大。至於本周五「黑色星期五」（Black Friday），他表示，客戶主要在國外網購衣服鞋履、化妝護膚品、小型家電或特別版產品，折扣平均約七折，吸引程度更高，相信可保持增長。

上 / 下一篇新聞

社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
雅高主席與夫 持股全被斬倉
雅高主席與夫 持股全被斬倉
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
港企研發植物肉 批港府零支援
港企研發植物肉 批港府零支援
「積金易」電子平台下月招標
「積金易」電子平台下月招標
創新投資澄清主席非中國特務
創新投資澄清主席非中國特務
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
冼健岷：年輕先增值再買樓
冼健岷：年輕先增值再買樓
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團盈利看好 購12983
金子：美團盈利看好 購12983
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
蔡金強：香港經濟步入寒冬
蔡金強：香港經濟步入寒冬
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股
李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
許繹彬：港交所永遠值得留意
許繹彬：港交所永遠值得留意
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：港人早已用腳用錢投票
陸振球：港人早已用腳用錢投票
林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓
林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓
技術取勝：中壽50天線有支持
技術取勝：中壽50天線有支持
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
李順威：動力股價值股 資金輪動
李順威：動力股價值股 資金輪動
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
湯文亮：樓市也有低溫症
湯文亮：樓市也有低溫症
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
李志成：失業率上升 樓市失支持？
李志成：失業率上升 樓市失支持？
郭思治．推介股份：萬科（2202）
郭思治．推介股份：萬科（2202）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
尚格雲頓3.19億放售君臨
尚格雲頓3.19億放售君臨
60街舖蝕放 4核心區佔一半
60街舖蝕放 4核心區佔一半
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
意外保險填補醫療保障缺口
意外保險填補醫療保障缺口