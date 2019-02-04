零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳

明報記者 蕭嘉聰

SOGO「感謝周」起初決定提早1小時營業，但期內遇上「三罷」、「黎明行動」堵塞交通等活動，SOGO兩間分店只得首兩日運作正常，其中尖沙嘴店有5日全日停業。不少市民在SOGO的facebook專頁查詢，會否延長優惠，惟未有回覆。有商戶指出，過去SOGO規定不能隨便減價促銷，今次容許商戶延長優惠至12月2日（下周一），但宣傳品不能顯示「感謝周」字眼，佈置需回復正常，不能發布有關廣告。

尖沙嘴SOGO 有5日全日停業

每年感謝周活動都為SOGO帶來巨大生意額，當中單是銅鑼灣SOGO，每年5月及11月感謝周貢獻逾20億元生意額，其中2017年及2018年，各自貢獻銅鑼灣店全年近三成生意額，因此今年感謝周期間遇上多次衝突，將對SOGO業務構成不小影響。

一田：今年購物優惠日營業額料持平

另一百貨公司一田百貨將在11月27日至12月2日舉行購物優惠日，一共有11間分店及8個展場參與，公司首次將購物優惠日增至6日，又會提早1小時開店。公司在11月6日至12日提供網上預購服務，近1000件貨品選擇，營業額按年增60％，當中以卡通床品最受歡迎。一田近日不斷調整營業時間，部分分店提早晚上8時關門，公司去年同期購物優惠日生意預計增長5%至8％，一田今年預計天氣轉冷，有望帶動消費氣氛，又加長優惠日、營業時間，但預計整體營業額與去年持平。

本港集運平台BuyUp創辦人袁富強表示，淘寶「雙十一」貨量仍有增長，惟升幅遜預期，相信是淘寶有不同活動分散購買力，日前網民發起杯葛活動影響不大。至於本周五「黑色星期五」（Black Friday），他表示，客戶主要在國外網購衣服鞋履、化妝護膚品、小型家電或特別版產品，折扣平均約七折，吸引程度更高，相信可保持增長。