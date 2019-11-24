中美縮小「信任赤字」最要緊

尤其時值中美正圍繞第一階段貿易協議談判的關鍵時刻，怎樣縮小兩國間「信任赤字」，在上述這場2019年創新經濟論壇上受到關注。

互信作基石 避免誤解與誤判

合作當以互信為基石，否則只會滋生誤解與誤判。如當前中美關係正處在關鍵當口，面臨一些困難和挑戰，以致於一段時間以來，有聲音認為曠日持久的經貿摩擦致使中美間戰略互疑上升，兩國將面臨「新冷戰」。

與會的美國前國務卿基辛格對此有不同看法。他直言，美中作為全球最大的兩個經濟體，有一些「相互踩腳」是正常的，今天雙方需通過談判直面分歧和矛盾。

儘管「新冷戰」尚無從談起，但誠如這名見證了數十年來中美關係風風雨雨的老人所言，相比「貿易赤字」，當下縮小中美「信任赤字」更為要緊。

經貿摩擦影響不止兩國

中美經貿合作歷來是雙贏的，這一事實已經過反覆證明。自1979年中美建交以來，中美貿易金額從不足60億美元飈升至逾6000億美元，兩國企業和民眾均從中獲益頗多。雙方經過耐心溝通協調建立的互信，是經貿關係長期保持相對平穩的根本原因。

更重要的是，中美經貿關係具有很強外溢性和全球影響，如若兩國放任「信任赤字」因經貿摩擦繼續擴大，不僅損害雙方各自利益，更將為世界經濟製造焦慮，帶來巨大不確定性。

比爾•蓋茨在此次論壇上就憂心忡忡，他擔心如果美中脫鈎，世界將無法有效應對一系列全球議題。確如其所言，從氣候變化問題到全球治理難題，眼下世界面臨的許多挑戰都需要各方攜手加以解決，美中在其中的作用更不可或缺。

至於如何縮小「信任赤字」，從而繼續奏響互利合作主旋律，中方在此次論壇上強調，要平等坦誠、互商互諒、互敬互信、凝聚共識，做好自己的事。

事實上，在北京舉行的這場活動，正是增進中美乃至全球各方互信的一次有益嘗試。數百名嘉賓論與談之間，不同聲音得以匯聚；觀點交流甚至交鋒之間，各方加深相互了解，並從一些細小之處起步，漸近式地培養信任、減少猜疑、打破隔閡，努力將共同利益升級為共同成功。

蓋茨：美中脫鈎 全球議題難解決

其效果，透過美國前貿易代表巴爾舍夫斯基的話可知一二。她說，此次論壇呈現出的多元化想法非常豐富，隨着會議進行人們認識到美中之間客觀上存在一些差異。她又指出，各方要注意到，中美之間亦有地方可達成共識並形成合作。

在分歧中求共識，以共識凝聚信任。中國通過此次論壇更向世界傳遞清晰信號：在融入國際社會過程中，中方願與包括美國在內的世界各國不斷增加對彼此歷史和現實的了解，進而深化互信、互學互鑑、加強合作，攜手把握機遇，共同應對挑戰。

[馮其十 神州新形勢]