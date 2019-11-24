海傲灣撻大訂 買家損61萬

富豪．山峯4房4700萬招標售出

不過，一手豪宅再錄買賣，其中百利保（0617）、富豪酒店（0078）發展的沙田九肚富豪．山峯，昨日再以招標形式售出一個分層戶單位，單位為2座3樓A室，實用2107方呎，四房四套間隔，成交價4700萬元，連車位，實呎價約22307元。

二手方面，市場消息指出，西半山羅便臣道雅苑頂層連天台特色戶，實用1386方呎，連885方呎天台，最新以4,450萬元易手，實呎32,107元，成交價及呎價均創該廈新高。原業主於2009年以2,380萬元購入，持貨10年後易手，帳面獲利2,070萬元，賺幅87%。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗映御2座低層B室，實用369方呎，以500萬元沽出，實呎13550元。原業主於2016年3月以372.6萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利約127.4萬元，升值約34%。