維港頌驚現銀主盤 兩年前買入價放售

發展商旗下財仔收回單位放售

綜合區內代理資料，在2017年4月首推的維港頌，至今全部單位均未過3年額印期，但已有10多個單位陸續在市場上放售，雖然部分單位放盤叫價大幅高於買入價，相信是業主「試水溫」之舉，但實際上，亦有數個單位叫價貼近當年買入價，甚至是低於買入價。

其中一個實用565方呎的6座中層D室，兩房間隔，享海景，業主是於2017年4月以1649萬元購入，及後多次進行借貸，包括由發展商提供的一按，去年又獲財務公司承做二按，而在今年內，已先後三次向財務公司借貸，金額分別為40萬、5萬及5萬元。代理消息指出，有關單位已遭發展商旗下財務公司收樓，並於市場上放售，成屋苑首個銀主單位，叫價1650萬元，實呎即約2.92萬元，叫價僅較當年買入價高出1萬元。

另方面，亦有業主以蝕讓價放售單位，如實用1063方呎的5座中層B室，現叫價3200萬元放售，業主於2017年以3423萬元購入，目前叫價較購入價低223萬元，惟當年發展商未有代付印花稅，加上持貨未夠三年須付樓價10%額印，加上佣金等，即連使費在內，該業主有機會蝕約720萬元或21%。

內地客放售3房戶 恐蝕700萬

此外，有內地客以3600萬元放售一個實用850方呎的6座高層C單位，實呎42353元。資料顯示，有關買家早於2017年以約3917萬元購入，現放售價帳面上較購入價低317萬元或約8%。雖然當時買方以公司名義入市，但資料顯示，發展商為買家代繳付買家印花稅及雙倍印花稅（共涉樓價30%或約1175萬元），理論上由於業主持貨不足三年，須付樓價一成額印稅，若連同代理佣金等使費，預料實蝕約713萬元或18%，但若今次賣方以公司轉讓形式（賣殼）出售，即有機會節省額印稅。

至於租務方面，區內代理表示，屋苑現時約有90多個放租盤，以實呎租計，叫價約62至80元水平，不過，實際成交實呎租最低僅約46元，有關單位為3座極低層B室，實用1042方呎，成交租金4.8萬元，實呎租46元，業主於2017年4月以2610萬元購入，租金回報2.2厘。