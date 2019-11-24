安邦華爾道夫酒店 部分擬明年拆售

售價料由170萬美元起

對安邦來說，投資華爾道夫酒店的代價極高。它在2015年以19.5億美元的價格收購了這紐約市地標，創下了最高價收購的美國酒店紀錄，繼而再花10億美元重修。但面對紐約市豪宅供應過剩，且大廈稅上調影響了買家入市意欲，華爾道夫的樓盤銷售將面臨很大的挑戰。今年頭3季與去年同期相比，樓價在400萬美元以上的新盤單位，交易量減少了35％。

安邦國際美國公司行政總裁米勒（Andrew Miller）稱，希望通過不同類型的單位滿足曼哈頓市場的需求。華爾道夫酒店的頂層單位 （penthouse）預計價格將在數千萬美元左右。但四分之三的單位是兩房單位或更小，不設間隔的開放式單位 （studios）售價由170萬美元起，呎價約2500至3000美元。

分析認為，華爾道夫的名氣或有助吸引買家，而該酒店以往從未出售過任何房間，很多著名客戶也是該酒店的長期顧客，例如傳奇歌手法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra） 曾以一年100萬美元的價格租住華爾道夫的套房。百老匯劇作家Cole Porter更在華爾道夫塔樓的6房居室住了25年。

坐落於紐約公園大道的華爾道夫在1931年9月30日開幕，樓高47層的酒店大樓，是當時全球最高的酒店。酒店內設有空調，且2200個套房均設收音機，設備可說是當時最豪華。開幕當日，美國總統胡佛（Herbert Hoover）在白宮通過無線電親致賀電。胡佛卸任後，在華爾道夫住了逾30年，直至去世。胡佛以後直至奧巴馬的歷任美國總統，都曾在任內入住該酒店。直至華爾道夫被安邦收購後，時任總統奧巴馬在2015年起不再在出席聯合國大會期間入住該酒店。

[企業地球村]