紐約上調大廈稅 豪宅市道陷寒冬

資料來源：《金融時報》、《華爾街日報》

紐約市地產業界人士表示，準買家意識到新稅率為他們帶來更大的議價能力。除非他們急於搬遷，否則目前紐約市的盤源充足，很多投資者都在等待樓價進一步下跌。連帶不受大廈稅上調影響的普通單位，價格也顯著下滑。 根據紐約市地產中介Core的數據，紐約市第三季整體住宅單位價格的中位數，按年跌12％至999,950美元。這是自2009年第四季以來最大的季度跌幅。

第3季住宅價格中位數按年跌12％

以往要在紐約市當業主，必先以現金支付樓價20％的首期。對於很多投資者來說都是龐大的開支。大多開發商都不願為樓盤減價，於是推出不同的優惠，例如代業主支付雜費、買樓送葡萄酒儲存櫃，又或讓業主分期支付首期等。總部位於洛杉磯的地產開發商CIM，最近對布魯克林區兩個新樓盤項目實施新措施，讓買家在簽訂銷售合同時，支付樓價5％的訂金，並在數月後再支付另外5％的款項。CIM負責人Jason Schreiber稱：「我想沒有人會否認樓市表現乏力。」

地產開發商Extell今年早前推出的下東區曼哈頓一號廣場（One Manhattan Square）樓盤，就以10年免收維修費作招徠，並延長首期支付期限。買家支付了樓價10%的不能退款訂金後，可在物業內居住一年，然後再支付樓價的10％訂金。

曼哈頓新盤 免10年維修費作招徠

Extell解釋，這相當於讓業主省了一年租金。超級富豪對這些優惠自然不為所動，開發商的主要目標是吸引那些手上資金略為鬆動的投資者。對於買家來說，降低首期有助於他們在樓市一旦下跌時減少損失。

經紀：100萬美元以下樓盤仍搶手

Extell的曼哈頓一號廣場項目另提供「租戶置業」計劃，讓那些選擇購買單位的租客，在樓價扣除租金。Extell表示，在低息環境下，投資者有錢買樓，不過紐約市有大量住宅單位的庫存積壓，意味買家有選擇權。地產經紀商Compass Realty指出，紐約市100萬美元以下的樓盤仍然搶手，但價格介乎200萬至300萬美元的樓盤供應過剩，投資者都在等樓價再跌，而這正是2008年底至2009年初的買家心態。

[企業地球村]