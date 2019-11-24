特朗普唱好貿易協議 美股上揚

羅奇：關稅不能解決兩國衝突

特朗普在貿易協議上態度反覆，Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini認為，以往特朗普亦曾說過接近簽署協議的消息，這會讓市場保持緊張而波動，投資者對貿易進展持謹慎態度。他認為上周五上升除了因為貿易情緒的改善，亦包括強勁的美國製造業數據，11月美國製造業PMI升至52.2，為4月以來最高，好過市場預期。

不過，摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）警告，中美首階段貿易協議「空洞、有缺陷及荒謬」，認為此乃政治上的權宜之計，特別是特朗普面對着國內龐大的政治壓力，要透過協議解決貿易失衡問題是荒謬。他續稱，美國一年半前開始徵收中國額外關稅後，結構問題一直未解決，反映關稅是不能結束兩國之間真正的衝突。

試新車碎玻璃 Tesla大跌6%

此外，Tesla示範新車防彈玻璃時，玻璃卻被打碎，市場亦對新電動車的外觀不太受落，Tesla股價上周五大跌6.1%。

港股ADR方面，僅得匯控（0005）及宣布明年易帥的友邦（1299）分別微升0.1%及0.8%，其餘主要港股ADR普遍疲軟，當中以聯通（0762）跌幅最大，達1.1%。