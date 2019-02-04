恒生指數50周年 累升167倍 33隻成分股僅4隻「屹立不倒」

明報記者 歐陽偉昉

上世紀1960年代，恒生銀行（0011）董事長何善衡希望創立一個「香港的道瓊斯指數」，因此由該行研究部負責人關士光設計了恒生指數，以1964年7月31日為基準日，基數點為100，原來只作為內部參考，直至1969年11月24日才正式公開，當日恒指收報158.5點，至2018年1月恒指創出最高的33,484點。

計入股息再投資 回報411倍

恒指初公布時，成分股皆與香港經濟息息相關（見附表），不過中國內地自1990年代進一步改革開放，中信泰富（現稱中信股份）（0267）於1992年成為首隻納入恒指的中資公司，2006年首隻H股建設銀行（0939）加入指數。目前恒指和上海綜合指數之間的相關度，已接近紀錄最高的水平。據彭博社統計，在2001年至今，中國移動（0941）和騰訊控股（0700）兩隻重磅股，貢獻了最多指數升幅。中資公司數量在恒指成分股中的比例，由2001年的21%升至現時的52%，香港公司則由61%降至34%，英國公司由18%降至10%。

最初成分股與港經濟息息相關

近年多隻老牌港資成分股被剔出藍籌之列，例如藍籌年資34年的東亞銀行（0023）、30年的國泰航空（0293），被中生製藥（1117）、舜宇光學（2382）等新興中資取代。利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，相對MSCI香港指數成分股近似香港經濟，恒指已不算能夠代表本地經濟，成分股變化反映香港股市如何融入內地、澳門的周邊地區，未來中資取代港資繼續會是趨勢。雖然恒指作為香港股市的代表指數，黃耀宗認為香港有不少中型股，主題愈趨多樣化，恒指每個板塊只有一兩隻股份，50隻成分股未必能代表整體港股市場。

黃耀宗：中資取代港資趨勢將持續

香港投資者學會主席譚紹興表示，雖然恒指自2014年起將指數權重上限設為最多10%，但不少基金對持有個別股票的比重上限最多也是10%，例如匯控等重磅股股價上升便會超過上限，因此基金只能選擇追蹤MSCI、富時羅素的指數。

此外，市場有意見認為指數選股的透明度不足，曾有市值和成交不足夠的股份，如思捷環球（0330）、國泰航空隔一段時間後才剔出，他認為恒指公司在以上兩方面，都有改善空間。