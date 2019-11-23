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2019年11月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
20萬人認購阿里巴巴 年半最多 一手中籤率八成 抽5手穩中1手
曠視科技傳未能通過上市聆訊
眾大行唱好 美團再挑戰「紅底股」
MSCI：獨立審查後 撤回納入雅高
港示威持續 標普：不影響獨特優勢
友邦CEO退休 挖平保李源祥過檔 分析：內地經驗助發展新方向
李源祥主政期 平保壽險超中壽
GMT質疑有欺詐特徵 中國飛鶴反駁
大行齊削目標價 莎莎逆市挫4.4％
景福虧轉盈 半年賺237萬
何超瓊:不宜把減持 與續牌聯繫一起
龍頭對冲基金押注歐美股跌 15億美元期權3月到期 道指早段向上
新車發布會 車窗碎裂馬斯克震驚
日政府159億助企業拓6G
西九高鐵商業地王僅收3標 8年來最冷淡 業界料流標風險增
投資者兩月連沽5舖 套1.75億
印度富商1.7億沽灝畋峰相連戶
內地客8個月3億掃四豪宅 付9022萬辣稅
嘉峯匯最快下周開價
CCL反覆 三大指數齊跌
陸振球：失業率攀升 樓巿未反映
周末睇樓好去處
龍譽入場版複式 746呎起
會所設室內運動場 穿梭巴往返九龍灣
區內多個樓花盤蓄勢待發
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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20萬人認購阿里巴巴 年半最多 一手中籤率八成 抽5手穩中1手
曠視科技傳未能通過上市聆訊
眾大行唱好 美團再挑戰「紅底股」
MSCI：獨立審查後 撤回納入雅高
港示威持續 標普：不影響獨特優勢
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龍譽入場版複式 746呎起
會所設室內運動場 穿梭巴往返九龍灣
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會所設室內運動場 穿梭巴往返九龍灣
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