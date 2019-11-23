部分單位料受惠放寬按保政策

溫續稱，樓盤售價將參考東九龍二手成交價及同區新樓盤，又指有單位料可受惠於政府放寬按保政策。嘉峯匯提供1006個單位，樓花期長約兩年，標準戶實用287至778方呎，涵蓋開放式至3房間隔，主打2房；特色戶實用1027至1888方呎。至於屬啟德區內首設的洋房，實用3215至3268方呎，其中3268方呎3號、5號洋房，預料為啟德區內面積最大的私宅。

新盤昨錄不足10宗成交

新盤成交方面，昨日繼續在低位徘徊，市場消息指全日成交少於10宗；其中億京旗下荃灣映日灣，發售全盤最後27個單位，代理指售出最少3個單位，其中2個屬早前撻訂、之後提價最高7%重推的單位。新世界（0017）元朗瑧頤，則售出一伙1房戶，單位為21樓B2室，實用303方呎，成交價548.5萬元、實呎1.81萬元；項目6月推出至今累沽228伙，套現逾12億元。

另長實（1113）深水埗愛海頌，今日新一輪發售180伙，其中116伙以先到先得形式發售、另外64伙招標發售。

愛海頌是次以發價單形式發售的單位，實用介乎474至507方呎，扣除最高直減折扣22%後，折實價758.4萬至972.7萬元，折實實呎1.6萬至2萬元。