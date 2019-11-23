印度富商1.7億沽灝畋峰相連戶

呎價5.3萬破頂 持貨12年升1倍

值得留意的是，Samtani Mala Kishore等人過往投資不少豪宅物業，最矚目於2006年以超過1.17億元向著名影星周星馳購入其舊居、即山頂普樂道7號獨立屋地，而該屋地於2016年起放售，當時意向價7.5億元。

另有市場消息指，中半山愛都大廈高層D室，實用2888方呎，新近以約1.4億元易手，實呎48,467元，撇除頂層特色戶，是次售價及呎價均創下屋苑新高。原業主為榮豐行實業董事蕭徽榮，2010年6938萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利7062萬元或逾1倍。蕭徽榮過去亦投資不少豪宅物業，包括九龍塘新德園、九龍站君臨天下及紅磡海名軒等。

嘉頓家族5900萬沽龍景樓單位

此外，土地註冊處顯示，中半山龍景樓中層A室，實用面積2351方呎，於本月初以5900萬元售出，實呎25,096元，原業主天富置業有限公司（TIN FOO INVESTMENT COMPANY LIMITED）早於1977年以75萬元購入，現帳面獲利5823萬元，賺幅75倍；而天富置業董事包括張力正（CHEUNG LIK CHING DAVID）、張立仁（CHEUNG LUP YUN PETER）、張永兆（CHEUNG WING SIU JOSEPH），以及張尚羽（CHEUNG STEPHEN）；其中，張力正和張尚羽為嘉頓公司家族成員。事實上，該家族近期積極沽貨，早前以2.45億元售出山頂白加道27號ALTADENA HOUSE一個單位，實用4,073方呎，連車位，實呎60,152元，登記買家為「龍騰摘星」馬主郝煒銘。