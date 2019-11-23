西九高鐵商業地王僅收3標 8年來最冷淡 業界料流標風險增

明報記者 林尚民

上述位於連翔道與柯士甸道西交界的商業地，可建樓面逾316萬方呎，坐擁維港海景，預料可發展為集商業及酒店於一身的綜合式商業項目，並有機會成為新地標項目。原本整個項目條件優厚，勢成發展商必爭之地，不過近月連串的反修例事件，令項目前景增添變數，項目昨日截標，僅接獲三份標書，除長實（1113）及新地（0016）兩大本地龍頭發展商以獨資形式入標外，恒地（0012）則伙拍信置（0083）、華置（0127）、利福（1212）、與九倉置業（1997），以合資形式入標競投。

恒地信置華置利福九倉合作競投

資料顯示，對上一次錄得最少標書的商業地，為2011年在「勾地」制度下推出沙田石門商貿地，換言之，今次截標的西九商業地，是過去8年來反應最冷淡的商業地。萊坊執行董事林浩文表示，項目入標數目與預計相若，但因投資額龐大及在近月市况下，估計發展商出價會較保守，如政府不願調低地皮底價，勢增地皮流標風險。他又指出，項目每方呎樓面地價約1.5至2萬元，估值即約473億至630億元，預計長期租金回報率約3至3.5厘，資金回籠期約20至30年。

測量師料發展商出價保守

美聯測量師行董事林子彬亦指出，項目投資額高，加上不可拆售，相信參與競投的發展商以長線投資為主，故是次入標反應雖不算踴躍，但亦算符合市場預期，加上目前市况波動，投資風險增加，預料發展商出價傾向保守。他又指出，市場人士亦擔心項目能否順利標售，除發展商出價外，主要需視乎政府釐定的底價水平，會否按市況作出調整。

傳駱駝漆中心擬改作酒店發展

另方面，「舖王」鄧成波家族持有的觀塘興業街1號駱駝漆中心，總樓面約12萬方呎，目前有部分樓面以短租形式租出，市傳該家族有意把物業改作酒店發展，涉及約300至350個房間。鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇表示，正研究不同用途的可行性。至於早前有傳鄧成波等持有的葵涌光輝凍倉獲洽購至尾聲，鄧耀昇表示，看好物流倉儲業務的未來發展，否認有意出售該物業。