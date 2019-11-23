新車發布會 車窗碎裂馬斯克震驚

Cyber​​truck客貨車 號稱防彈

這是特斯拉自2003年成立以來，第6款車型，也是最具試驗性的。它採用封閉式貨斗，並有升降式尾門，設計靈感來自1977年電影《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me）中， 可變成潛水艇的白色蓮花跑車。馬斯克非常鍾愛戲中的跑車，甚至在2013年以99.7萬美元的價格，把電影中的車子競投了回來，笑稱：「當知道它不能變形感到失望。」Cybertruck將與福特（Ford）F系列客貨車競爭，而F系是美國40多年來最暢銷的客貨車。

Cyber​​truck入門版本只有一個引擎，並由後輪驅動，每次充電可行駛約400公里，售價由3.99萬美元起。雙引擎全輪驅動版本售價約4.99萬美元，可續航約480公里。三引擎全輪驅動的版本售價約6.99萬美元，可續航約800公里。特斯拉預計，低端版本將在2021年下半年開始生產，最高端的版本將在2022年投產。

馬斯克稱，低端版本可在6.5秒內，由靜止加速至時速97公里，中端可在4.5秒內完成，高端則可在2.9秒內。特斯拉的測試顯示，高端版由0至100 公里的加速時間比Porsche 911更快，拉力也勝過福特F-150。馬斯克還展示了藏在Cyber​​truck貨斗的電動全地形車（ATV），暫未知該ATV推出的時間。業界認為，客貨車市場巨大，每年在美國市場賣出300萬部，相當於Model 3和電動休旅車Model Y市場的65％。

（綜合報道）

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