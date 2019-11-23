龍頭對冲基金押注歐美股跌 15億美元期權3月到期 道指早段向上

此外，深圳相關監管部門就防範虛擬貨幣炒作發出風險提示，比特幣曾跌穿7000美元創6個月低位。

耶倫：美經濟卓越 明年不會衰退

聯儲局前主席耶倫形容，美國經濟卓越，估計明年經濟不會衰退，但認為經濟風險正在累積，警告「有充分理由對美國陷入衰退感到憂慮」。這看法有別於聯儲局主席鮑威爾上周向美國國會作證，強調沒理由相信美國即將陷入衰退。耶倫在世界商業論壇指出，中美貿易戰導致價格上漲，經濟的不確定性對企業和消費者造成不利影響，「經濟衰退的機率高於正常水平，坦白說，我對此不滿意」。她說，隨着今年已減息3次，聯儲局在經濟下行時可迴旋的空間不多，因此「有充分理由感到憂慮」。她認為美國當前發起的貿易戰無濟於事。這些關稅相當於對美國消費者和企業加稅，令做生意和控制成本變得更困難，且消費者也要支付更高的價格。

製造業PMI升幅4月以來最快

昨公布的歐美數據改善，美國11月製造業PMI初值升至52.2，擴張速度是4月以來最快。美國11月服務業PMI初值亦升至51.6，是7月以來最高。美國服務業PMI初值升至51.9，也是4個月來最高。

歐元區11月製造業PMI初值則升至46.6，創3個月高位，預示最壞的情况或已過去，儘管相關數值已是連續第10個月萎縮。由於新訂單連續第3個月下滑，預示製造業仍然增長乏力。迹象顯示，製造業的疲軟狀態蔓延至服務業。歐元區11月服務業PMI初值跌至51.5，數值遜於預期，創10個月低位。歐元區11月綜合PMI跌至50.3，是兩個月新低，預示歐元區第四季整體GDP增長按季只有0.1%左右，較第三季的0.2%增幅放慢。

拉加德：全球增長海嘯後最低

昨公布的德國第三季GDP終值，確認按季輕微增長0.1%，按年增長1%，兩者符合預期，由次季的負值反彈，避過技術性衰退。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）自本月初履新後首次發表演說，稱持續的貿易緊張形勢及地緣政治的不確定性，導致環球貿易增長放緩，令全球經濟增長降至金融海嘯以來的最低水平。

她形容環球經濟出現新的規律，經濟增長由外部需求推動轉為由內需推動、由投資推動轉為由消費推動、由製造活動推動轉為服務業推動。她呼籲歐洲國家必須適應轉變，增加公共投資，提高銀行業及資本市場的協調性，助歐洲的經濟從出口轉向內需，而歐央行將繼續推行支持經濟增長的貨幣政策。

（綜合報道）

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