何超瓊:不宜把減持 與續牌聯繫一起

減持0.88%權益 套現逾10億

她稱，在美國美高梅的持股，純為私人投資，今次剛巧遇到機會，可以藉此重組個人的投資組合，增加流動性，但她沽出的美國美高梅股份只屬組合的一小部分，並會繼續持有餘下股份。

至於在沽售美國美高梅部分股份後，會用作甚麼新投資，何超瓊則說：「不時都有新投資」。她又強調，是次減磅，不宜與美國美高梅或賭牌續牌聯繫在一起，雙方繼續維持合作伙伴的關係，而非令彼此的關係疏遠。

「香港將來可以繼續做好」

同時，何超瓊就今年9月出席聯合國人權理事會，在會上就香港形勢發言，作進一步回應指，她個人、公司及員工均有在港活動及營運，在過去數個月，她認為外間的看法未能夠正確反映其看法。她稱：「香港向來是其中一個最好及安全的城市，並且講求法治及保護，但是現時竟然因為一條條例的立法問題，觸發不同爭論，反而需要為香港是否民主而去爭辯。」

她還指，她想香港將來可以繼續做好，但是目前明顯未有給予香港機會就一些錯的決策去闡釋原委。事件發展至今，她認為：「目前反而美國要立法，將原來港美特殊的貿易關係抽離，最終不見得對香港有正面及建設性的好處」。