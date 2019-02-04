GMT質疑有欺詐特徵 中國飛鶴反駁

中國飛鶴:保薦人已做了盡職調查

飛鶴指出，申請臨時停牌是對投資者負責，並在昨夜刊發澄清及表示會保留就報告採取法律措施之權利。

總部位於香港的GMT近月動作頻頻，包括在5月狙擊長和（0001），指為獲取廉價貸款和高評級而隱瞞577億元債務﹔其後長和主席李澤鉅於股東大會上揶揄GMT「要讀多啲書」才能讀懂長和財報。

GMT在針對飛鶴的報告內提到，飛鶴曾於美國上市及於2013年私有化退市後，便在其眼前銷聲匿跡。GMT指飛鶴數年間轉型成為超高端奶粉生產商，市佔率更高達25%，其收入在2016至2018年增加三倍，稅前利潤增幅高達5倍，大部分增長則來自旗下超高端產品「Astrobaby」，該產品在兩年間增長7倍。報告認為，飛鶴是具有典型欺詐特徵的股份，包括盈利水平異於同業，其2018年營運利潤率高達26%、資產回報率高達165%，是全行頭5%水平。

GMT又指出，飛鶴在自由現金流積累下，其現金流高達60億元（人民幣．下同），已相當於其51%收入。但過往5年卻無派息，令人愈趨憂慮是否公司的資金受困於中國，甚至有虛報。同時，GMT亦無法信服飛鶴的快速轉型，因飛鶴投放極少於研發。此外，該行又認為，假使飛鶴披露利潤是真實，但其毛利率優於同行（圖），質疑其利潤是否具可持續性。

對於GMT針對有關財務信息及現金狀况，飛鶴澄清指聯席保薦人對招股書披露進行了盡職調查，公司亦已取得境內主要合作銀行有關公司截至9月底的現金狀况證明。同時，飛鶴已要求並取得國家稅務總局齊齊哈爾市及鎮賚縣稅務局出具的納稅證明，證明其境內主要附屬於2018年度及2019年上半年的納稅總額分別約為20億元及14億元，反映其經營規模和狀况。