李源祥主政期 平保壽險超中壽

近年中國業務為友邦增長最快的市場，今年上半年中國市場的新業務價值按年上升34%，遠超次高的香港增長19%，第三季亦為增長最快的市場。光大新鴻基策略師伍禮賢指出，委任來自內險的高層擔任首席執行官，可看到友邦着力發展內地市場。友邦香港和中國市場佔友邦業績比重最大的市場，上半年分別佔整體新業務價值約四成和三成，本港受社會衝突影響增長減慢，內地市場仍是增長最快市場，因此推動友邦刻意加強內地業務。

對於友邦日後表現，伍禮賢認為雖然友邦新業務價值保持穩健，公司有長期投資價值，不過目前友邦業務增長最大的影響，仍是香港的社會因素。彭博行業研究亞太區保險業分析師林俊傑亦指出，友邦仍有其他帶動增長的方法，例如最近深圳提出設立跨境保險服務中心 ，有助長期業務發展。