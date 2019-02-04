友邦CEO退休 挖平保李源祥過檔 分析：內地經驗助發展新方向

明報記者 歐陽偉

李源祥為新加坡人，現年54歲，2004年加入平保前，他亦曾在多個市場，包括內地、香港、新加坡、台灣等任職。彭博行業研究亞太區保險業分析師林俊傑認為，他在內地保險業擁有15年經驗，可為友邦在中國的發展帶出新方向，而且他亦有在亞洲其他市場工作的經濟，亦有助友邦在區內擴張。

薪酬「三級跳」 年度目標5480萬

友邦公布，李源祥的服務合約為期3年，往後有續訂3年服務合約的選擇權。李源祥明年的年度目標總薪酬為702.53萬美元（5480萬港元），包括基本薪金、短期獎勵目標和長期獎勵目標。據平保去年年報顯示，李源祥去年為薪酬最高的董事，獲得稅後薪酬加上公司持股計劃授予平保A股股份，合計獲得1457萬元人民幣，約值211.77萬美元。若李源祥能夠獲得年度目標總薪酬，薪金約可增加3.3倍。另外，李源祥亦可獲得因離任平保，而失去的長期獎勵金及延期付款獲友邦補償2815萬美元。

上月平保謝永林升任總經理

去年，管理保險業務的李源祥，與管理平安銀行業務的謝永林，及主管平安科技的陳心穎一同升任新設立的「聯席首席執行官」一職，不過上月平保宣布管理層變動，謝永林接替出任副董事長的任匯川出任總經理。有分析認為，謝永林獲得總經理一職後，會擁有比其餘兩名聯席首席執行官更大的權力。

黃經輝兩年前接杜嘉祺棒

黃經輝在2017年9月接替出任匯控（0005）非執行主席的杜嘉祺，出任友邦首席執行官兼總裁，若按計劃在明年退休，其任期則為2年9個月，比杜嘉祺出掌友邦7年的時間為短。在他任內，友邦在今年獲准天津和石家莊開業，在中國經營業務的省市增至7個。另外，平保昨亦發出公告，李源祥將於明年1月31日離任，並委任該行首席信息執行官、子公司汽車之家董事長兼首席執行官陸敏，接替出任首席保險業務執行官，分管本公司保險業務及個人綜合金融業務。