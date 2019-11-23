港示威持續 標普：不影響獨特優勢

標普上月就香港發表報告，維持長期評級為「AA+」，展望穩定，評級較穆迪及惠譽高一級。Kim Eng Tan認為，香港擁有更多內地市場准入機會，即使出現示威，優勢也不會消失。他指出，由於任何改變都需要中央批准，香港政府不會滿足示威者太多的訴求，預計示威活動不會成為一個結構問題，最終會在某個時刻平息，惟不會是近日或可見的將來結束。

他認為，現時未看到香港轉弱的趨勢，足以令標普在現在或是未來一兩年改變對香港評級的看法，雖然香港經濟將會較預期更弱，但對比其他高收入國家，表現已算不錯。不過他表示，示威的確在某些方面影響標普對香港的評估，包括「顯著降低」對其執行政策和應對未來衝擊能力的看法，財政表現亦未必有以往般強勁。他強調，香港至今依然是重要金融中心，背後有非常強大的結構原因，即使人們或會制定應變計劃，但現時未有人表現出將會大規模撤離香港的意圖。

銀公：開離岸戶口屬「買保險心態」

另外，香港銀行公會署理主席陳銘僑指出，近期市民對開設離岸戶口查詢增加，亦有市民開戶，但只屬於「買保險心態」，未有大規模資金流出，港匯及銀行體系結餘未有大幅改變。至於美國通過《香港人權與民主法案》，他指法案仍需美國總統簽署落實，目前評論對香港影響言之尚早。