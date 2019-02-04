MSCI：獨立審查後 撤回納入雅高

雅高昨復牌，裂口低開24.6%，報0.23元，開市早段曾急挫37.4%至0.191元，創下歷來盤中新低，其後跌幅明顯收窄，收報0.28元，跌8.2%。市值由周三收市時的458億元，減至昨日只有8.67億元。

本月初MSCI宣布，在本月26日收市後把雅高納入MSCI中國指數，因雅高已滿足包括市值、流通量和流動性的要求。惟MSCI周四突宣布撤回納入該股，昨再發聲明解釋，月初公布納入雅高後，收到很多市場持份者意見，質疑雅高流通量的公開訊息的真確性，以及公司是否有足夠流動性以支持雅高納入指數，MSCI審查後同意上述擔憂，會繼續監察雅高，除非另行通知，否則不會進一步考慮將雅高納入指數。

否認各項指控 卡森收市升4.8倍

另外，周四被沽空研究機構殺人鯨狙擊的卡森（0496）昨復牌，集團開市前發澄清公告，否認各項指控。卡森昨高開1.17倍，報0.99元，午前彈6倍至3.2元，收報2.63元，升4.8倍，但較周三收市價4.58元低約42.6%。