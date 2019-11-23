眾大行唱好 美團再挑戰「紅底股」

高盛：維持112元目標價

高盛發表報告唱好，指美團上季外賣訂單增速加快，到店、酒店及旅遊業務稅前利潤大勝預期，新業務虧損額收窄，帶動美團上季表現。該行維持「買入」及112元的目標價，指美團所面對的市場競爭是可控的，透過補貼及針對式促銷活動，用戶規模和消費頻率仍可健康增長。

高盛上調今年至2021年收入預測約3％，原因是集團外賣訂單及新業務貢獻收入增加，估計今年經調整淨利潤升至至27億元人民幣，但明年至後年經調整淨收入大致不變，原因是公司傾向再投資，提高交叉銷售及加強商家關係。

交銀國際維持買入評級，將目標價由109.40上調至110.5元。該行指出，上季整體交易規模高速增長推動收入表現超過預期，該行分別上調今年及明年收入預測2%及3%，受惠新業務虧損收窄及核心業務利潤率提升，上調今年調整後淨利潤至28 億元人民幣。

恒指一周累升268點

大市方面，恒指昨日升128點或0.48%，收報26,595點，成交金額672億元，國指升55點或0.54%，報10,506點。一周累計，恒指累升1.01%或268點。

習近平首評論部分協議 貿易股揚

昨日國家主席習近平首次就與美國達成部分協議發表評論，刺激貿易股，萬洲（0288）及申洲國際（2313）均升逾1%。美團業績亮麗，帶動一眾科網股，騰訊（0700）升1.28%，收報333.6元，是貢獻升市最大推手，貢獻32點，眾安（6060）升10.5%；貓眼娛樂（1896）升3.1%。