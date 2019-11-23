曠視科技傳未能通過上市聆訊

保薦人花旗高盛摩通拒評論

曠視及其聯席保薦人的三家大行，花旗、高盛及摩根大通均拒絕評論有關消息；港交所亦不予置評。

曠視科技上市一事最早可追溯至今年3月，當時市場傳出曠視科技打算以同股不同權架構上市，並初步預計集資額達5億至10億美元（即39億至78億港元），在8月底，曠視科技終於正式遞交上市申請。不過兩個月後，隨中美貿易戰轉趨白熱化，美國商務部將28家中國科技公司和公安機關列入「實體清單」，當中包括曠視，指控相關公司涉及監控少數族裔穆斯林。未經美國政府許可，「實體清單」內的企業將無法購買美供應商提供的原件，包括芯片等對科技企業至關重要的零件。曠視當時回覆稱，指控毫無根據，並反對制裁行動，不過翌日市場一度傳出上市保薦人之一的高盛研究棄任。

內媒：曠視當前急需現金

根據曠視初步招股文件，集團已列明中美貿易壁壘改變或貿易戰爆發可能對其業務及擴張計劃有不利影響，另外同時提到美國政府針對華為及多家非美國聯屬公司的出口管制及經濟或貿易限制可能影響其經營業績。內媒引述分析人士指，曠視科技當前急需籌集現金，集團在2017年起虧損，去年虧損達34億元人民幣，截至今年6月底，曠視科技擁有14億元人民幣的現金。

因應人面識別技術在港引發的爭議，近日有不少網民發起投訴曠視的行動，呼籲市民向港交所發出投訴電郵稱曠視不適宜上市，惟港交所對此亦不予置評，未有透露相關資料。