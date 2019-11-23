20萬人認購阿里巴巴 年半最多 一手中籤率八成 抽5手穩中1手

明報記者 馬迪帆

新經濟股一向受散戶追捧，數十萬人熱購一新股的場面並非首次，騰訊（0700）旗下閱文集團（0772）2017年上市時適逢新經濟股熱潮，曾獲逾40萬人認購，並創下「凍資」逾5200億元的歷來次高紀錄。同年上市的汽車交易平台易鑫集團（2858）及遊戲裝置公司雷蛇（1337）均較今時的阿里更受歡迎，前者認購人數達30萬。不過由去年起，散戶熱情似減退，較熱賣的僅有去年5月上市的平安好醫生（1833），有22萬人認購，故今次阿里巴巴是最近一年半以來最多人認購的新股。但過去兩年部分熱捧新股的後市相當慘淡，以易鑫為例，上市至今累跌近八成。

昨暗盤價曾升至182元

台灣上市的富邦人壽亦發通告稱，獲配發880萬股阿里巴巴，總值15.6億元。早前該公司曾指出，擬認購最多5億美元的阿里股份，即分貨比率約四成。

阿里將於下周二（11月26日）掛牌交易，彭博報道，機構投資者參與的阿里暗盤表現已有上升迹象。交易參與者指出，阿里昨日暗盤價一度曾升至182元，較招股價升3.4%，而最低的買入價都在177元。該人士續指出，由於未有人有興趣賣出，所以暫未出現確實的交易。

恒指公司釐清綜合指數納第二上市公司

本地指數亦為阿里上市「鋪路」，昨日恒指公司發出技術通告，釐清恒生綜合指數納入第二上市公司的計算方式，強調市值及流通市值，都是以「在香港註冊股份數目」為基礎，再加權計算。第二上市公司及同股不同權公司，本已可納入恒生綜合指數，以阿里巴巴的龐大市值，上市後交投量不低，便可獲納入綜合指數，然而最終是否能讓港股通投資者買入，仍需內地再作批准。