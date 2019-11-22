新盤本月暫24宗撻訂 逼上月全月

新地同系錦田PARK YOHO Napoli亦新增一宗撻訂，為26座8樓C室，原於本月13日以863.94萬元售出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金、涉約43萬元，為樓盤本月錄得的第二宗撻訂。

傲玟3房5045萬沽 呎價3.54萬

新盤成交方面，綜合市場消息，昨天僅錄約6宗成交，當中高銀集團負責銷售的何文田豪宅傲玟，錄得第二宗成交，單位為2座16樓B室，實用面積1425方呎，屬3房間隔，成交價5045.2萬元、實呎3.54萬元。傲玟暫時累售兩伙，套現逾9400萬元。

新地錦田PARK YOHO Napoli透過招標售出一伙特色戶，為27B座地下及地下高層A室，屬實用面積1702方呎連932方呎花園特色戶，成交價3608.24萬元、實呎2.12萬元；同系南昌站匯璽III第6座47樓F室，屬實用面積271方呎開放式戶，以686.7萬元成交，實呎2.53萬元。

賢文禮士再推洋房下周一招標

另保利置業（0119）啟德龍譽新近透過招標，售出低座5座地下及1樓D1室，屬實用面積1202方呎連342方呎花園特色戶，成交價3606.36萬元、實呎3萬元；屋苑日前售出的2B座33樓實用面積1010方呎A室，成交價3817.8萬元、實呎3.78萬元，創屋苑標準戶最高呎價紀錄。

儘管社會氣氛急劇惡化，但政府推出一手空置稅事在必行，發展商繼續加速銷售現樓餘貨；華懋旗下九龍賢文禮士最新推出B屋於下周一（25日）下午1時至4時招標，該洋房實用面積4252方呎，連2263方呎花園。